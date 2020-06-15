На Волині з гаража викрали мотоцикл





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



У п’ятницю, 26 листопада, до поліції із заявою звернувся 28-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік розповів, що з його гаража викрали мотоцикл Lifan.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 26-річний односелець заявника.



Транспортний засіб поліцейські вилучили.



За фактом незаконного заволодіння мотоциклом, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 28-річного жителя Камінь-Каширського району вкрали транспортний засіб, який стояв у гаражі.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У п’ятницю, 26 листопада, до поліції із заявою звернувся 28-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік розповів, що з його гаража викрали мотоцикл Lifan.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 26-річний односелець заявника.Транспортний засіб поліцейські вилучили.За фактом незаконного заволодіння мотоциклом, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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