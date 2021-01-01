На волинській трасі перекинулась автоцистерна із хімічною речовиною

На міжнародній трасі М-19 Доманове - Ковель перекинулась автоцистерна із етиленоксидом. Розгерметизації та витоку речовини не було.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.У п'ятницю, 26 листопада, поблизу с. Сільце Ратнівської селищної ради Ковельського району на міжнародній трасі М-19 Доманове - Ковель сталась ДТП. Водій автоцистерни, рухаючись з Республіки Білорусь в Румунію, не впорався з керуванням, перекинувся та перегородив рух транспорту.Цистерна була заповнена етиленоксидом в кількості 20 т, розгерметизації та витоку речовини не було. Загиблих та потерпілих на місці події немає.28 листопада провели роботи з підняття автоцистерни та подальше її транспортування в Республіку Білорусь. Подію ліквідували.