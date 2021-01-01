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На волинській трасі перекинулась автоцистерна із хімічною речовиною

На волинській трасі перекинулась автоцистерна із хімічною речовиною
На міжнародній трасі М-19 Доманове - Ковель перекинулась автоцистерна із етиленоксидом. Розгерметизації та витоку речовини не було.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

У п'ятницю, 26 листопада, поблизу с. Сільце Ратнівської селищної ради Ковельського району на міжнародній трасі М-19 Доманове - Ковель сталась ДТП. Водій автоцистерни, рухаючись з Республіки Білорусь в Румунію, не впорався з керуванням, перекинувся та перегородив рух транспорту.

Цистерна була заповнена етиленоксидом в кількості 20 т, розгерметизації та витоку речовини не було. Загиблих та потерпілих на місці події немає.

28 листопада провели роботи з підняття автоцистерни та подальше її транспортування в Республіку Білорусь. Подію ліквідували.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, траса, автоцистерна, перекинулась, ДТП
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