Під час пожежі на волинському підприємстві згоріли 3 тонни тирси

На підприємстві у Луцькому районі сталась пожежа у металевій сушці для тирси.Про це інформує ДСНС у Волинській області.У п'ятницю, 26 листопада, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на одному з промислових підприємств у с. Звірів Луцького району.Пожежа виникла в металевій сушці для тирси. Вогонь знищив 3 тонни тирси, пошкодив сушку для тирси.На гасіння ліквідації пожежі прибули рятувальники 1-ї та 6-ї Державних пожежно-рятувальних частин області. Через сильне задимлення рятувальники працювали в складі двох ланок в апаратах на стисненому повітрі.Ймовірна причина пожежа – порушення технологічного регламенту.