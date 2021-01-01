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Під час пожежі на волинському підприємстві згоріли 3 тонни тирси

Під час пожежі на волинському підприємстві згоріли 3 тонни тирси
На підприємстві у Луцькому районі сталась пожежа у металевій сушці для тирси.

Про це інформує ДСНС у Волинській області.

У п'ятницю, 26 листопада, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на одному з промислових підприємств у с. Звірів Луцького району.

Пожежа виникла в металевій сушці для тирси. Вогонь знищив 3 тонни тирси, пошкодив сушку для тирси.

На гасіння ліквідації пожежі прибули рятувальники 1-ї та 6-ї Державних пожежно-рятувальних частин області. Через сильне задимлення рятувальники працювали в складі двох ланок в апаратах на стисненому повітрі.

Ймовірна причина пожежа – порушення технологічного регламенту.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, Звірів, пожежа, підприємство, тирса
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