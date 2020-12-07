На Волині п'яний водій маршрутки хотів дати хабар поліцейським

Водій маршрутного таксі пропонував кошти волинським поліцейським, аби уникнути відповідальності за керування у стані сп’яніння.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Вчора, 28 листопала, під час патрулювання на автодорозі «Т-03-02», на екологічному посту в селищі Шацьк, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили маршрутне таксі сполученням «Гряда-Нововолинськ» (без пасажирів).Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки сп’яніння. Аби уникнути відповідальності, кермувальник запропонував поліцейським кошти у розмірі 650 гривень.На місце виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 ( м. Любомль), яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 47-річним жителем Володимир - Волинського.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Окрім того, на водія склали адмінматеріали за частиною 1 статті 130 (Керування водієм у стані сп’яніння), частиною 5 статті 121(Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломом), частиною 2 статті 122 (Порушення правил зупинок транспортних засобів), статтею 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.