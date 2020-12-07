На Волині п'яний водій маршрутки хотів дати хабар поліцейським
Сьогодні, 10:15
Водій маршрутного таксі пропонував кошти волинським поліцейським, аби уникнути відповідальності за керування у стані сп’яніння.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Вчора, 28 листопала, під час патрулювання на автодорозі «Т-03-02», на екологічному посту в селищі Шацьк, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили маршрутне таксі сполученням «Гряда-Нововолинськ» (без пасажирів).
Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки сп’яніння. Аби уникнути відповідальності, кермувальник запропонував поліцейським кошти у розмірі 650 гривень.
На місце виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 ( м. Любомль), яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 47-річним жителем Володимир - Волинського.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Окрім того, на водія склали адмінматеріали за частиною 1 статті 130 (Керування водієм у стані сп’яніння), частиною 5 статті 121(Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломом), частиною 2 статті 122 (Порушення правил зупинок транспортних засобів), статтею 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Вчора, 28 листопала, під час патрулювання на автодорозі «Т-03-02», на екологічному посту в селищі Шацьк, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили маршрутне таксі сполученням «Гряда-Нововолинськ» (без пасажирів).
Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки сп’яніння. Аби уникнути відповідальності, кермувальник запропонував поліцейським кошти у розмірі 650 гривень.
На місце виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 ( м. Любомль), яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 47-річним жителем Володимир - Волинського.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Окрім того, на водія склали адмінматеріали за частиною 1 статті 130 (Керування водієм у стані сп’яніння), частиною 5 статті 121(Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломом), частиною 2 статті 122 (Порушення правил зупинок транспортних засобів), статтею 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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