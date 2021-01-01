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На Волині під колесами вантажівки загинув пенсіонер

На Волині під колесами вантажівки загинув пенсіонер
Автопригода трапилась у п’ятницю, 27 листопада, близько 18 години, поблизу с. Шепель Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Водій вантажівки DAF, житель Рівненської області, допустив наїзд на 71-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Чоловік загинув на місці події. Водій транспортного засобу був тверезим.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюють слідчі.
На Волині під колесами вантажівки загинув пенсіонер


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Теги: Волинь, Луцьк, вантажівка, пішохід, смерть
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