На Волині під колесами вантажівки загинув пенсіонер





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Водій вантажівки DAF, житель Рівненської області, допустив наїзд на 71-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Чоловік загинув на місці події. Водій транспортного засобу був тверезим.



Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюють слідчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода трапилась у п’ятницю, 27 листопада, близько 18 години, поблизу с. Шепель Луцького району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Водій вантажівки DAF, житель Рівненської області, допустив наїзд на 71-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Чоловік загинув на місці події. Водій транспортного засобу був тверезим.Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюють слідчі.

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