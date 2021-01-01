У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала
Сьогодні, 11:00
У Луцьку небайдужа заявниця повідомила у поліцію про бабусю, яка загубилася.
Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 28 листопада, близько 20-ї години патрульним надійшло повідомлення про те, що заявниця поблизу одного з магазинів на вулиці Конякіна, що у Луцьку, помітила бабусю, яка заблукала. Жінка відмовляється від допомоги, оскільки боїться, що її ошукають.
На місце події виїхали волинські патрульні, які поспілкувалися із заявницею та встановили особу 84-річної бабусі, яка погодилася на допомогу від поліцейських.
Патрульні доправили жінку за місцем проживання, де її зустріла онука та подякувала охоронцям правопорядку.
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Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 28 листопада, близько 20-ї години патрульним надійшло повідомлення про те, що заявниця поблизу одного з магазинів на вулиці Конякіна, що у Луцьку, помітила бабусю, яка заблукала. Жінка відмовляється від допомоги, оскільки боїться, що її ошукають.
На місце події виїхали волинські патрульні, які поспілкувалися із заявницею та встановили особу 84-річної бабусі, яка погодилася на допомогу від поліцейських.
Патрульні доправили жінку за місцем проживання, де її зустріла онука та подякувала охоронцям правопорядку.
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