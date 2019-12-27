У Луцьку закрили нічний клуб HOLLYWOOD

У Луцьку закривають нічний клуб HOLLYWOOD після 11 років роботи.Про це йдеться на сторінці закладу."Сьогодні закінчується наша історія. Ми разом творили цю історію, разом з Вами - нашими дорогоми гостями і шанувальниками, разом з друзями та колегами. І ми всім за це дуже вдячні. Спасибі Вам, дорогі наші гості, за те, що Ви є, за Вашу увагу, Вашу підтримку та Ваше бажання відпочивати разом з нами", - йдеться у дописі.Додають, що приміщення клубу переходить під управління відомої розважальної мережі і через деякий час вони повідомлять про відкриття нового проєкту.