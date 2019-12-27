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У Луцьку закрили нічний клуб HOLLYWOOD

У Луцьку закрили нічний клуб HOLLYWOOD
У Луцьку закривають нічний клуб HOLLYWOOD після 11 років роботи.

Про це йдеться на сторінці закладу.

"Сьогодні закінчується наша історія. Ми разом творили цю історію, разом з Вами - нашими дорогоми гостями і шанувальниками, разом з друзями та колегами. І ми всім за це дуже вдячні. Спасибі Вам, дорогі наші гості, за те, що Ви є, за Вашу увагу, Вашу підтримку та Ваше бажання відпочивати разом з нами", - йдеться у дописі.

Додають, що приміщення клубу переходить під управління відомої розважальної мережі і через деякий час вони повідомлять про відкриття нового проєкту.

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Теги: нічний клуб, Луцьк
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Коментарі 1
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Заводи відкривайте,а не розважальні центри.А блатних відвідувачів на фронт,а то не знають куди подіти силу(б'ються між собою)і в'яжуться по туалетах.Сільські хлопці гинуть,а сучари бацильні відпочивають.Хто заперечить?
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