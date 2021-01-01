Під Луцьком зіткнулися Volkswagen та BMW: є постраждалі. ВІДЕО





Як повідомили Інформаційному агентству



Зіткнулися Volkswagen та BMW. Внаслідок аварії постраждали 16-річна пасажирка BMW та 25-річний водій та 30-річний пасажир Volkswagen.



За попередніми даними, водії були тверезі. Автомобілі поліцейські вилучили.



За фактом ДТП відомості будуть внесені в ЄРДР за ч.1 статті 286 ККУ.



Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик надійшов о 23:00. Двох дорослих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. Вони отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забій грудної клітки та поперекового відділу хребта.



Також у ДТП травмувалась неповнолітня, вона отримала забій грудної клітки та її відвезли у лікувальний заклад власним транспортом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Озерце Луцького району трапилась аварія з постраждалими.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції, ДТП трапилась 28 листопада близько 23-ї години у селі Озерце Луцького району.Зіткнулися Volkswagen та BMW. Внаслідок аварії постраждали 16-річна пасажирка BMW та 25-річний водій та 30-річний пасажир Volkswagen.За попередніми даними, водії були тверезі. Автомобілі поліцейські вилучили.За фактом ДТП відомості будуть внесені в ЄРДР за ч.1 статті 286 ККУ.Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик надійшов о 23:00. Двох дорослих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. Вони отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забій грудної клітки та поперекового відділу хребта.Також у ДТП травмувалась неповнолітня, вона отримала забій грудної клітки та її відвезли у лікувальний заклад власним транспортом.

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