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Під Луцьком зіткнулися Volkswagen та BMW: є постраждалі. ВІДЕО

Під Луцьком зіткнулися Volkswagen та BMW: є постраждалі. ВІДЕО
У селі Озерце Луцького району трапилась аварія з постраждалими.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції, ДТП трапилась 28 листопада близько 23-ї години у селі Озерце Луцького району.

Зіткнулися Volkswagen та BMW. Внаслідок аварії постраждали 16-річна пасажирка BMW та 25-річний водій та 30-річний пасажир Volkswagen.

За попередніми даними, водії були тверезі. Автомобілі поліцейські вилучили.

За фактом ДТП відомості будуть внесені в ЄРДР за ч.1 статті 286 ККУ.

Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик надійшов о 23:00. Двох дорослих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. Вони отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забій грудної клітки та поперекового відділу хребта.

Також у ДТП травмувалась неповнолітня, вона отримала забій грудної клітки та її відвезли у лікувальний заклад власним транспортом.


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Теги: Озерце, ДТП, постраждалі
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