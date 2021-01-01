Під Луцьком зіткнулися Volkswagen та BMW: є постраждалі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
У селі Озерце Луцького району трапилась аварія з постраждалими.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції, ДТП трапилась 28 листопада близько 23-ї години у селі Озерце Луцького району.
Зіткнулися Volkswagen та BMW. Внаслідок аварії постраждали 16-річна пасажирка BMW та 25-річний водій та 30-річний пасажир Volkswagen.
За попередніми даними, водії були тверезі. Автомобілі поліцейські вилучили.
За фактом ДТП відомості будуть внесені в ЄРДР за ч.1 статті 286 ККУ.
Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик надійшов о 23:00. Двох дорослих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. Вони отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забій грудної клітки та поперекового відділу хребта.
Також у ДТП травмувалась неповнолітня, вона отримала забій грудної клітки та її відвезли у лікувальний заклад власним транспортом.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції, ДТП трапилась 28 листопада близько 23-ї години у селі Озерце Луцького району.
Зіткнулися Volkswagen та BMW. Внаслідок аварії постраждали 16-річна пасажирка BMW та 25-річний водій та 30-річний пасажир Volkswagen.
За попередніми даними, водії були тверезі. Автомобілі поліцейські вилучили.
За фактом ДТП відомості будуть внесені в ЄРДР за ч.1 статті 286 ККУ.
Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик надійшов о 23:00. Двох дорослих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. Вони отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забій грудної клітки та поперекового відділу хребта.
Також у ДТП травмувалась неповнолітня, вона отримала забій грудної клітки та її відвезли у лікувальний заклад власним транспортом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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