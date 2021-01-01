У Луцьку патрульні затримали п`яного водія без прав. ФОТО
Сьогодні, 12:05
У Луцьку патрульні виявили чоловіка без посвідчення водія, який керував у стані сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 28 листопада, під час патрулювання патрульні помітили автомобіль Mercedes-Benz 240 D, який рухався вулицею Дружби з технічною несправністю, чим порушував ПДР.
Патрульні зупинили вказаний транспортний засіб, а під час перевірки документів з’ясували, що 34-річний чоловік не отримував посвідчення водія відповідної категорії та не мав чинний страховий поліс.
Окрім цього поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою спеціального технічного засобу, який після проведення тесту показав в небо.
Отже, охоронці порядку склали на водія протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування.
Також на нього склали адмінматеріали за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) та ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 28 листопада, під час патрулювання патрульні помітили автомобіль Mercedes-Benz 240 D, який рухався вулицею Дружби з технічною несправністю, чим порушував ПДР.
Патрульні зупинили вказаний транспортний засіб, а під час перевірки документів з’ясували, що 34-річний чоловік не отримував посвідчення водія відповідної категорії та не мав чинний страховий поліс.
Окрім цього поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою спеціального технічного засобу, який після проведення тесту показав в небо.
Отже, охоронці порядку склали на водія протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування.
Також на нього склали адмінматеріали за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) та ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.
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