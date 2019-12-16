Свято наближається: БФ «Патріоти Волині» готує подарунки 21 тисячі дітлахів





Найбільше ж його чекають найменші. Саме тому благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині” щороку влаштовує свято для маленьких жителів області, інформує



Цьогоріч акцію влаштовують вже вдесяте поспіль. До Дня святого Миколая та Нового року солодкі подарунки отримає 21 000 маленьких жителів Волині. Зокрема, учні початкових класів, вихованці дитсадків, діти-сироти.



Підготовка, кажуть у фонді, вже у розпалі.



“Ми традиційно розпочинаємо підготовку заздалегідь. Для початку – проводимо тендер, потім визначаємо, чим будемо наповнювати святкові пакунки, розпитуємо в наших колег, які цукерки полюбляють їхні діти. Робимо такі собі фокус-групи, аби зрозуміти смаки малюків. Наразі ми вже на етапі фасування подарунків”, – розповів директор Благодійного Фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк.



І хоч головне, кажуть, атмосфера, але подарунок має бути якісним.



“У коробочках і шоколадні цукерки, і желейні, і карамельки – аби догодити абсолютно кожному. Ми активно наповнюємо святкові коробки ще з початку жовтня, аби усе встигнути”, – каже підприємець Тетяна.



“Ми щороку намагаємося здивувати і покращити вміст пакунків. Цьогоріч до підготовки подарунків долучилась команда партії “За Майбутнє”. Тож впевнений, що малеча оцінить наші старання. Хочеться, щоб свято і атмосферу дива відчули усі”, – ділиться Павло Самолюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свято наближається! Вже зовсім скоро наші домівки наповняться запахом хвої та мандаринів, на вулиці випаде сніг і в повітрі витатиме атмосфера дива.Найбільше ж його чекають найменші. Саме тому благодійний фонд“Патріоти Волині” щороку влаштовує свято для маленьких жителів області, інформує 12 канал. Цьогоріч акцію влаштовують вже вдесяте поспіль. До Дня святого Миколая та Нового року солодкі подарунки отримає 21 000 маленьких жителів Волині. Зокрема, учні початкових класів, вихованці дитсадків, діти-сироти.Підготовка, кажуть у фонді, вже у розпалі.“Ми традиційно розпочинаємо підготовку заздалегідь. Для початку – проводимо тендер, потім визначаємо, чим будемо наповнювати святкові пакунки, розпитуємо в наших колег, які цукерки полюбляють їхні діти. Робимо такі собі фокус-групи, аби зрозуміти смаки малюків. Наразі ми вже на етапі фасування подарунків”, – розповів директор Благодійного Фонду “Патріоти Волині”І хоч головне, кажуть, атмосфера, але подарунок має бути якісним.“У коробочках і шоколадні цукерки, і желейні, і карамельки – аби догодити абсолютно кожному. Ми активно наповнюємо святкові коробки ще з початку жовтня, аби усе встигнути”, – каже підприємець Тетяна.“Ми щороку намагаємося здивувати і покращити вміст пакунків. Цьогоріч до підготовки подарунків долучилась команда партії “За Майбутнє”. Тож впевнений, що малеча оцінить наші старання. Хочеться, щоб свято і атмосферу дива відчули усі”, – ділиться Павло Самолюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію