Чи вийде Волинь із «червоної» зони найближчими днями

Попри незначну стабілізацію із поширенням коронавірусу на Волині, в області все ще фіксують перевищення декілька індикаторних показників, тож найближчими днями вихід із «червоної» зони неможливий.Про це йшлося 29 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»розповіла, що в області разом із незначною стабілізацією ситуації фіксують і зменшення кількості охочих вакцинуватися.Епідеміологиня зауважила, що на Волині «червоному» рівню поки відповідають декілька індикаторних показників.Зокрема, коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування становить 21% (при нормативному 20%).Показник рівня захворюваності на Волині перевищує середній по Україні на 35% і становить 707 на 100 тисяч населення (при нормативному 75 на 100 тисяч населення).Перевищений на Волині також і показник рівня госпіталізацій. Він коливається в межах 73-77 на сто тисяч населення при нормативному 60 на сто тисяч населення.Рівень завантаженості ліжок з доступом до кисню не перевищує нормативний показник 65% й становить на Волині станом на 29 листопада 54%.Ірина Єнжиєвська додала, що показник смертності хворих на коронавірус досі дуже високий. Він становить 2,1%. За 28 днів листопада вже померла 421 людина, тоді як за 31 день жовтня – 261 людина. Усього в області з початку пандемії коронавірусу зареєстрували 1950 летальних випадків.