Для громади на Волині на понад мільйон гривень закупили снігоприбиральну техніку
Сьогодні, 14:17
Для старостинських округів Ковельської громади на 1 мільйон 650 тисяч гривень з місцевого бюджету закупили снігоприбиральну техніку.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка на своїй сторінці у Фейсбук.
Комунальна техніка буде займатися очистикою вулиць сіл від снігу, обслуговуванням кладовищ та ліквідацією стихійних сміттєзвалищ.
Це три трактори МТЗ 82.1 з відвалами для снігу та дорожніми щітками.
"Минула зима показала, що такої техніки бракує і вона вкрай необхідна, аби забезпечити у снігопади розчищення доріг у селах, а їх у нашій громаді – 14", - написав Ігор Чайка.
За його словами, навесні до цих тракторів будуть закуплені причепи. Їх зможуть використовувати впродовж року для господарських потреб сіл. big="659072"/>
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка на своїй сторінці у Фейсбук.
Комунальна техніка буде займатися очистикою вулиць сіл від снігу, обслуговуванням кладовищ та ліквідацією стихійних сміттєзвалищ.
Це три трактори МТЗ 82.1 з відвалами для снігу та дорожніми щітками.
"Минула зима показала, що такої техніки бракує і вона вкрай необхідна, аби забезпечити у снігопади розчищення доріг у селах, а їх у нашій громаді – 14", - написав Ігор Чайка.
За його словами, навесні до цих тракторів будуть закуплені причепи. Їх зможуть використовувати впродовж року для господарських потреб сіл. big="659072"/>
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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