Для громади на Волині на понад мільйон гривень закупили снігоприбиральну техніку

Для старостинських округів Ковельської громади на 1 мільйон 650 тисяч гривень з місцевого бюджету закупили снігоприбиральну техніку.Про це повідомив мер Ковеляна своїй сторінці у Фейсбук.Комунальна техніка буде займатися очистикою вулиць сіл від снігу, обслуговуванням кладовищ та ліквідацією стихійних сміттєзвалищ.Це три трактори МТЗ 82.1 з відвалами для снігу та дорожніми щітками."Минула зима показала, що такої техніки бракує і вона вкрай необхідна, аби забезпечити у снігопади розчищення доріг у селах, а їх у нашій громаді – 14", - написав Ігор Чайка.За його словами, навесні до цих тракторів будуть закуплені причепи. Їх зможуть використовувати впродовж року для господарських потреб сіл.big="659072"/>