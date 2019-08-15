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Для громади на Волині на понад мільйон гривень закупили снігоприбиральну техніку

Для громади на Волині на понад мільйон гривень закупили снігоприбиральну техніку
Для старостинських округів Ковельської громади на 1 мільйон 650 тисяч гривень з місцевого бюджету закупили снігоприбиральну техніку.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка на своїй сторінці у Фейсбук.

Комунальна техніка буде займатися очистикою вулиць сіл від снігу, обслуговуванням кладовищ та ліквідацією стихійних сміттєзвалищ.

Це три трактори МТЗ 82.1 з відвалами для снігу та дорожніми щітками.

"Минула зима показала, що такої техніки бракує і вона вкрай необхідна, аби забезпечити у снігопади розчищення доріг у селах, а їх у нашій громаді – 14", - написав Ігор Чайка.

За його словами, навесні до цих тракторів будуть закуплені причепи. Їх зможуть використовувати впродовж року для господарських потреб сіл. big="659072"/>

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Теги: Ковель, сніг, прибирання, техніка
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