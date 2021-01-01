На Волині 14-річний водій автівки в'їхав у електроопору
Сьогодні, 12:47
У Камені-Каширському підліток не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 28 листопада, у Камені-Каширському водій автомобіля ВАЗ, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. За кермом транспортного засобу перебував 14-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги хлопця відпустили додому.
За цим фактом слідчі відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 28 листопада, у Камені-Каширському водій автомобіля ВАЗ, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. За кермом транспортного засобу перебував 14-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги хлопця відпустили додому.
За цим фактом слідчі відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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