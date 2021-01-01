На Волині 14-річний водій автівки в'їхав у електроопору

У Камені-Каширському підліток не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 28 листопада, у Камені-Каширському водій автомобіля ВАЗ, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. За кермом транспортного засобу перебував 14-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги хлопця відпустили додому.За цим фактом слідчі відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.