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На Волині 14-річний водій автівки в'їхав у електроопору

На Волині 14-річний водій автівки в'їхав у електроопору
У Камені-Каширському підліток не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 28 листопада, у Камені-Каширському водій автомобіля ВАЗ, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. За кермом транспортного засобу перебував 14-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги хлопця відпустили додому.

За цим фактом слідчі відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

На Волині 14-річний водій автівки в'їхав у електроопору

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Теги: Волинь, Камінь-Кашрський, ДТП, підліток, електроопора, авто
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