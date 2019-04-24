вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині на території школи вибухнула котельня. ФОТО

На Волині на території школи вибухнула котельня. ФОТО
На території школи села Прохід на Ратнівщині вибухнула котельня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зазначають, що ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуювали.

На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Усі причини вибуху з’ясовують.
На Волині на території школи вибухнула котельня. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: котельня, вибух, Ратнівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація із «ковідними» хворими у лікарнях Волині
Сьогодні, 13:21
У Луцьку зіткнулись дві автівки: в аварії постраждала неповнолітня
Сьогодні, 13:15
На Волині на території школи вибухнула котельня. ФОТО
Сьогодні, 13:09
На одній із центральних вулиць Луцька встановили антипаркувальні півкулі. ФОТО
Сьогодні, 12:58
На Волині 14-річний водій автівки в'їхав у електроопору
Сьогодні, 12:47
Схожі новини
Через вибух в котельні на «Луцьктепло» відправлять перевірку Через вибух в котельні на «Луцьктепло» відправлять перевірку
24 квітень, 2019, 12:06
«Луцьктепло» назвало вибух котла «технічною несправністю» «Луцьктепло» назвало вибух котла «технічною несправністю»
23 квітень, 2019, 12:22
Стався вибух на котельні «Луцьктепла» Стався вибух на котельні «Луцьктепла»
23 квітень, 2019, 10:55
21-річний волинянин обікрав пенсіонерку та намагався зґвалтувати 21-річний волинянин обікрав пенсіонерку та намагався зґвалтувати
24 листопад, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Крафт, вінтаж, їжа: у Луцьку шукають героїв для «Вітраж Вікенду»
Сьогодні, 13:34
 0
Яка ситуація із «ковідними» хворими у лікарнях Волині
Сьогодні, 13:21
 0
У Луцьку зіткнулись дві автівки: в аварії постраждала неповнолітня
Сьогодні, 13:15
 0
На Волині на території школи вибухнула котельня. ФОТО
Сьогодні, 13:09
 0
На одній із центральних вулиць Луцька встановили антипаркувальні півкулі. ФОТО
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8