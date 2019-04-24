На Волині на території школи вибухнула котельня. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Зазначають, що ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуювали.



На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Усі причини вибуху з’ясовують.



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