На Волині на території школи вибухнула котельня. ФОТО
Сьогодні, 13:09
На території школи села Прохід на Ратнівщині вибухнула котельня.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зазначають, що ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуювали.
На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Усі причини вибуху з’ясовують.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зазначають, що ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуювали.
На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Усі причини вибуху з’ясовують.
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