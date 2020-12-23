Яка ситуація із «ковідними» хворими у лікарнях Волині
Сьогодні, 13:21
Протягом останніх трьох днів завантаженість ліжок із доступом до кисню у лікарнях Волині, що надають допомогу хворим із коронавірусом, не перевищувала 55%.
Про це йшлося 29 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.
Заступниця начальника управління охорони здоров’я ОДА Тетяна Трач розповіла, що загалом на Волині для допомоги хворим на коронавірус станом на 29 листопада розгорнуті 2513 ліжок у 22 медичних закладах. Із цієї кількості 2130 – з доступом до кисню.
Станом на ранок 29 листопада у лікарнях області перебувають 1160 «ковідних» пацієнтів, з них у реанімації – 90, на апаратах штучної вентиляції легень – 38.
За минулу добу (28 листопада) госпіталізували 60 пацієнтів.
Зауважимо, що показник завантаженості ліжок з киснем – один з індикаторних показників для визначення рівнів епідемічної небезпеки. Він на Волині – наразі не перевищує нормативний (65%). Інші ж показники (рівень захворюваності, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізацій) – перевищені.
Нагадаємо, що зранку 29 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 168 хворих.
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Про це йшлося 29 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.
Заступниця начальника управління охорони здоров’я ОДА Тетяна Трач розповіла, що загалом на Волині для допомоги хворим на коронавірус станом на 29 листопада розгорнуті 2513 ліжок у 22 медичних закладах. Із цієї кількості 2130 – з доступом до кисню.
Станом на ранок 29 листопада у лікарнях області перебувають 1160 «ковідних» пацієнтів, з них у реанімації – 90, на апаратах штучної вентиляції легень – 38.
За минулу добу (28 листопада) госпіталізували 60 пацієнтів.
Зауважимо, що показник завантаженості ліжок з киснем – один з індикаторних показників для визначення рівнів епідемічної небезпеки. Він на Волині – наразі не перевищує нормативний (65%). Інші ж показники (рівень захворюваності, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізацій) – перевищені.
Нагадаємо, що зранку 29 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 168 хворих.
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