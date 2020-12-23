Яка ситуація із «ковідними» хворими у лікарнях Волині





Про це йшлося 29 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.



Заступниця начальника управління охорони здоров’я ОДА Тетяна Трач розповіла, що загалом на Волині для допомоги хворим на коронавірус станом на 29 листопада розгорнуті 2513 ліжок у 22 медичних закладах. Із цієї кількості 2130 – з доступом до кисню.



Станом на ранок 29 листопада у лікарнях області перебувають 1160 «ковідних» пацієнтів, з них у реанімації – 90, на апаратах штучної вентиляції легень – 38.



За минулу добу (28 листопада) госпіталізували 60 пацієнтів.



Зауважимо, що показник завантаженості ліжок з киснем – один з індикаторних показників для визначення рівнів епідемічної небезпеки. Він на Волині – наразі не перевищує нормативний (65%). Інші ж показники (рівень захворюваності, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізацій) – перевищені.



Нагадаємо, що зранку 29 листопада



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