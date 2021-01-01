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Крафт, вінтаж, їжа: у Луцьку шукають героїв для «Вітраж Вікенду»

Крафт, вінтаж, їжа: у Луцьку шукають героїв для «Вітраж Вікенду»
У Луцьку 25-26 грудня відбудеться фестиваль «Вітраж Вікенд» – подія, організаторки якої запевняють, що такого формату у місті ще не було.

Лучанки Юлія Євпак та Марія Адамчук-Коротицька влаштовують дійство у форматі «сiті-фесту» на зразок популярних у столиці «Київнес», «Кураж Базар» чи «Всі Свої».

«Це формат локальних івентів, intelligentparty, мета яких показати все найпрогресивніше в місті в незвичній локації та з цікавезними людьми», – розповідає Юлія Євпак.

Локацію фестивалю досі тримають в секреті. Продаж квитків стартуватиме з 1 грудня, тоді як декілька лімітованих партій лучани вже розкупили за лічені години.

До 30 листопада включно організаторки шукають волинські бренди, які займаються творенням крафту, вінтажу, неймовірної їжі чи дають нове життя старим речам. Тож закликають долучатися до творення унікального для Луцька дійства.
Крафт, вінтаж, їжа: у Луцьку шукають героїв для «Вітраж Вікенду»

Герої зони «вінтаж» можуть презентувати на фестивалі:вінтаж (одяг, прикраси тощо), ресайклінг (меблі або речі, аксесуари), вінтажний посуд та декор, вінтажні плакати, книги, комікси тощо, вазони, які ожили у руках, те, чого немає у переліку, але що створене з філософією відповідального споживання. Заповнити анкету можна тут.

Герої зони «крафт» можуть презентувати: їжу, напої, одяг, прикраси, посуд, кераміку. Анкету заповнити можна тут.

Серед умов участі – організаційний внесок і облаштування локації продажу.

«Ми шукаємосаме тебе! Ставай частиноюкласногоівенту та допоможи нам творити різдвяне диво!», - зауважують організаторки. Захід, додають, матиме благодійну мету.
Крафт, вінтаж, їжа: у Луцьку шукають героїв для «Вітраж Вікенду»

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Теги: Вітраж-вікенд, Луцьк
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