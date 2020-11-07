У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО

Зловмисника на гарячому затримали співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у п’ятницю, 26 листопада, під час отримання партії психотропів у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.При собі він мав близько 20 г психотропної речовини Альфа «PVP», пристрої для вживання заборонених речовин, ваги та мобільний телефон. Усе це направили на дослідження. Вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 12 000 грн.Встановлено, що чоловік забезпечував функціонування телеграм-каналу з розповсюдження заборонених речовин. Він виконував роль закладчика – отримував наркотики та психотропи шляхом відшукання мастеркладів, далі - фасував їх та збував.Щомісячно наркозловмисник реалізовував близько 100 закладок й отримував дохід - понад 20 000 гривень.Відомості зареєстрували в ЄРДР за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.