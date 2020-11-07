вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО

У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО
Зловмисника на гарячому затримали співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у п’ятницю, 26 листопада, під час отримання партії психотропів у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

При собі він мав близько 20 г психотропної речовини Альфа «PVP», пристрої для вживання заборонених речовин, ваги та мобільний телефон. Усе це направили на дослідження. Вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 12 000 грн.

Встановлено, що чоловік забезпечував функціонування телеграм-каналу з розповсюдження заборонених речовин. Він виконував роль закладчика – отримував наркотики та психотропи шляхом відшукання мастеркладів, далі - фасував їх та збував.
У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО

Щомісячно наркозловмисник реалізовував близько 100 закладок й отримував дохід - понад 20 000 гривень.
У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО

Відомості зареєстрували в ЄРДР за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, наркотики, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога
Сьогодні, 16:29
Волинянин після чаркування вкрав у знайомого телевізор, тюнер та 800 доларів. ФОТО
Сьогодні, 15:59
У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:36
Чому варто купувати продукти онлайн*
Сьогодні, 15:03
У Ковелі завершується будівництво стадіону «Локомотив». ФОТО
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
У Луцьку затримали 21-річного «закладчика». ФОТО У Луцьку затримали 21-річного «закладчика». ФОТО
24 листопад, 11:40
У Луцьку взяли під варту молодика, якого спіймали з небезпечними наркотиками У Луцьку взяли під варту молодика, якого спіймали з небезпечними наркотиками
24 вересень, 11:45
На Волині викрили групу наркоділків і «накрили» три лабораторії з виготовлення амфетаміну. ФОТО На Волині викрили групу наркоділків і «накрили» три лабораторії з виготовлення амфетаміну. ФОТО
07 листопад, 2020, 13:06
У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотичними речовинами У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотичними речовинами
03 листопад, 2020, 11:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога
Сьогодні, 16:29
 0
Волинянин після чаркування вкрав у знайомого телевізор, тюнер та 800 доларів. ФОТО
Сьогодні, 15:59
 0
У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:36
 0
Чому варто купувати продукти онлайн*
Сьогодні, 15:03
 0
У Ковелі завершується будівництво стадіону «Локомотив». ФОТО
Сьогодні, 14:44
 0
Медіа
відео
1/8