Волинянин після чаркування вкрав у знайомого телевізор, тюнер та 800 доларів. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Жителя Любомля поліцейські викрили у двох крадіжках.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
26 листопада до відділення поліції №1 м. Любомль надійшла заява 57-річного місцевого мешканця про крадіжку.
Як повідомив потерпілий, подія трапилась напередодні за місцем проживання. Після спільного розпивання спиртних напоїв із знайомими, у нього з помешкання зникли телевізор, тюнер та грошові кошти в сумі 800 доларів США.
Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 42- річний мешканець Любомля.
Спритник причетний до вчинення ще однієї крадіжки. У жителя села Римачі він поцупив мобільний телефон та 1500 злотих. Викрадені речі частково вилучені.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
26 листопада до відділення поліції №1 м. Любомль надійшла заява 57-річного місцевого мешканця про крадіжку.
Як повідомив потерпілий, подія трапилась напередодні за місцем проживання. Після спільного розпивання спиртних напоїв із знайомими, у нього з помешкання зникли телевізор, тюнер та грошові кошти в сумі 800 доларів США.
Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 42- річний мешканець Любомля.
Спритник причетний до вчинення ще однієї крадіжки. У жителя села Римачі він поцупив мобільний телефон та 1500 злотих. Викрадені речі частково вилучені.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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