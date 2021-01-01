Волинянин після чаркування вкрав у знайомого телевізор, тюнер та 800 доларів. ФОТО

Жителя Любомля поліцейські викрили у двох крадіжках.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.26 листопада до відділення поліції №1 м. Любомль надійшла заява 57-річного місцевого мешканця про крадіжку.Як повідомив потерпілий, подія трапилась напередодні за місцем проживання. Після спільного розпивання спиртних напоїв із знайомими, у нього з помешкання зникли телевізор, тюнер та грошові кошти в сумі 800 доларів США.Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 42- річний мешканець Любомля.Спритник причетний до вчинення ще однієї крадіжки. У жителя села Римачі він поцупив мобільний телефон та 1500 злотих. Викрадені речі частково вилучені.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.