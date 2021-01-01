вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин після чаркування вкрав у знайомого телевізор, тюнер та 800 доларів. ФОТО

Волинянин після чаркування вкрав у знайомого телевізор, тюнер та 800 доларів. ФОТО
Жителя Любомля поліцейські викрили у двох крадіжках.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

26 листопада до відділення поліції №1 м. Любомль надійшла заява 57-річного місцевого мешканця про крадіжку.

Як повідомив потерпілий, подія трапилась напередодні за місцем проживання. Після спільного розпивання спиртних напоїв із знайомими, у нього з помешкання зникли телевізор, тюнер та грошові кошти в сумі 800 доларів США.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 42- річний мешканець Любомля.
Волинянин після чаркування вкрав у знайомого телевізор, тюнер та 800 доларів. ФОТО

Спритник причетний до вчинення ще однієї крадіжки. У жителя села Римачі він поцупив мобільний телефон та 1500 злотих. Викрадені речі частково вилучені.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Волинянин після чаркування вкрав у знайомого телевізор, тюнер та 800 доларів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, Любомль, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога
Сьогодні, 16:29
Волинянин після чаркування вкрав у знайомого телевізор, тюнер та 800 доларів. ФОТО
Сьогодні, 15:59
У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:36
Чому варто купувати продукти онлайн*
Сьогодні, 15:03
У Ковелі завершується будівництво стадіону «Локомотив». ФОТО
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
У Ковелі чоловік викрав металеву підставку для вагонів У Ковелі чоловік викрав металеву підставку для вагонів
27 жовтень, 17:17
У Ковелі син священника вчинив крадіжку в супермаркеті У Ковелі син священника вчинив крадіжку в супермаркеті
27 жовтень, 10:55
Волинські поліцейські затримали групу осіб, яка викрадала цінне обладнання. ФОТО Волинські поліцейські затримали групу осіб, яка викрадала цінне обладнання. ФОТО
23 жовтень, 10:25
Ковельчанин украв щебінь з будівельного майданчика. ФОТО Ковельчанин украв щебінь з будівельного майданчика. ФОТО
18 жовтень, 14:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога
Сьогодні, 16:29
 0
Волинянин після чаркування вкрав у знайомого телевізор, тюнер та 800 доларів. ФОТО
Сьогодні, 15:59
 0
У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:36
 0
Чому варто купувати продукти онлайн*
Сьогодні, 15:03
 0
У Ковелі завершується будівництво стадіону «Локомотив». ФОТО
Сьогодні, 14:44
 0
Медіа
відео
1/8