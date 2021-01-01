Волинські медики розповіли, як пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями вакцинуватися проти СOVID-19
Сьогодні, 17:27
Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями потрібно вакцинуватися проти СOVID-19. Це не є протипоказом.
Про це розповіла Суспільному завідувачка кардіологічного відділення з палатами постковідної реабілітації обласного госпіталю ветеранів війни Наталія Олянська.
Нині у кардіологічному відділенні обласного госпіталю ветеранів війни — 39 пацієнтів, із них 12 перехворіли на коронавірус, — каже завідувачка відділення Наталія Олянська. Додає: серед пацієнтів є, як вакциновані, так невакциновані. Хоча за всіма рекомендація МОЗ пацієнти із серцево-судинними захворюваннями мають бути вакциновані.
Зі слів лікарки, по кожному пацієнту рішення щодо вакцинації проти коронавірусу приймається індивідуально. "Якщо в ту хвилину, коли пацієнт прийшов на вакцинацію до пункту щеплення, у нього — високий тиск, або гостре захворювання, воно підліковується і далі хворий вакцинується",— зазначила Наталія Олянська.
Другий тиждень на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни лучанка Світлана Демчук. Жінка розповіла, що вже хворіла на коронавірусну інфекцію, має супутні захворювання, тому, після інфекційної лікарні, довелося продовжити лікування в госпіталі.
До вакцинації, каже жінка, ставиться позитивно. "Два рази приходила на вакцинацію, але я – гіпертонік і в мене великий тиск 190 на 110. І я через це не зробила щеплення. Дуже шкодую", — розповідає Світлана Демчук.
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Про це розповіла Суспільному завідувачка кардіологічного відділення з палатами постковідної реабілітації обласного госпіталю ветеранів війни Наталія Олянська.
Нині у кардіологічному відділенні обласного госпіталю ветеранів війни — 39 пацієнтів, із них 12 перехворіли на коронавірус, — каже завідувачка відділення Наталія Олянська. Додає: серед пацієнтів є, як вакциновані, так невакциновані. Хоча за всіма рекомендація МОЗ пацієнти із серцево-судинними захворюваннями мають бути вакциновані.
Зі слів лікарки, по кожному пацієнту рішення щодо вакцинації проти коронавірусу приймається індивідуально. "Якщо в ту хвилину, коли пацієнт прийшов на вакцинацію до пункту щеплення, у нього — високий тиск, або гостре захворювання, воно підліковується і далі хворий вакцинується",— зазначила Наталія Олянська.
Другий тиждень на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни лучанка Світлана Демчук. Жінка розповіла, що вже хворіла на коронавірусну інфекцію, має супутні захворювання, тому, після інфекційної лікарні, довелося продовжити лікування в госпіталі.
До вакцинації, каже жінка, ставиться позитивно. "Два рази приходила на вакцинацію, але я – гіпертонік і в мене великий тиск 190 на 110. І я через це не зробила щеплення. Дуже шкодую", — розповідає Світлана Демчук.
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