Волинські медики розповіли, як пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями вакцинуватися проти СOVID-19





Про це розповіла Наталія Олянська.



Нині у кардіологічному відділенні обласного госпіталю ветеранів війни — 39 пацієнтів, із них 12 перехворіли на коронавірус, — каже завідувачка відділення Наталія Олянська. Додає: серед пацієнтів є, як вакциновані, так невакциновані. Хоча за всіма рекомендація МОЗ пацієнти із серцево-судинними захворюваннями мають бути вакциновані.



Зі слів лікарки, по кожному пацієнту рішення щодо вакцинації проти коронавірусу приймається індивідуально. "Якщо в ту хвилину, коли пацієнт прийшов на вакцинацію до пункту щеплення, у нього — високий тиск, або гостре захворювання, воно підліковується і далі хворий вакцинується",— зазначила Наталія Олянська.



Другий тиждень на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни лучанка Світлана Демчук. Жінка розповіла, що вже хворіла на коронавірусну інфекцію, має супутні захворювання, тому, після інфекційної лікарні, довелося продовжити лікування в госпіталі.



До вакцинації, каже жінка, ставиться позитивно. "Два рази приходила на вакцинацію, але я – гіпертонік і в мене великий тиск 190 на 110. І я через це не зробила щеплення. Дуже шкодую", — розповідає Світлана Демчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями потрібно вакцинуватися проти СOVID-19. Це не є протипоказом.Про це розповіла Суспільному завідувачка кардіологічного відділення з палатами постковідної реабілітації обласного госпіталю ветеранів війниНині у кардіологічному відділенні обласного госпіталю ветеранів війни — 39 пацієнтів, із них 12 перехворіли на коронавірус, — каже завідувачка відділення Наталія Олянська. Додає: серед пацієнтів є, як вакциновані, так невакциновані. Хоча за всіма рекомендація МОЗ пацієнти із серцево-судинними захворюваннями мають бути вакциновані.Зі слів лікарки, по кожному пацієнту рішення щодо вакцинації проти коронавірусу приймається індивідуально. "Якщо в ту хвилину, коли пацієнт прийшов на вакцинацію до пункту щеплення, у нього — високий тиск, або гостре захворювання, воно підліковується і далі хворий вакцинується",— зазначила Наталія Олянська.Другий тиждень на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни лучанка. Жінка розповіла, що вже хворіла на коронавірусну інфекцію, має супутні захворювання, тому, після інфекційної лікарні, довелося продовжити лікування в госпіталі.До вакцинації, каже жінка, ставиться позитивно. "Два рази приходила на вакцинацію, але я – гіпертонік і в мене великий тиск 190 на 110. І я через це не зробила щеплення. Дуже шкодую", — розповідає

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