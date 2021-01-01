Які котеджі можна купити біля Луцька. ОГЛЯД*





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1- ЧИ 2-ПОВЕРХОВИЙ КОТЕДЖ БІЛЯ ЛІСУ І СТАВКІВ У С. ТАРАСОВЕ



У с. Тарасове біля Луцька продається два котеджі: 1-поверховий 177 м2 та 2-поверховий 162 м2. У цих будинків - унікальна локація, адже відразу навпроти - ліс, а поруч - Боголюбські ставки.



Доїзд хороший, по всій протяжності облаштована дорога із твердим покриттям. Від ковельської траси - 2,8 км.



1-поверховий котедж має простору терасу, а також цікаве планування:



-Передпокій 14 м2 із окремою гардеробною кімнатою.

-Величезна вітальня 44 м2 із окремим виходом на терасу.

-Кухня 16 м2 відділена від вітальні, є можливість облаштувати двері або ж залишити відкриту арку.

-Окремий коридор веде до двох спалень (17 м2 та 18 м2) і вбиральні.

-Ще одна спальня (16 м2) має власний гардероб і ванну кімнату.

-Вартість котеджу - 97 000 $.



2-поверховий котедж має сучасну архітектуру і збудований у формі кубу. Таке рішення зараз дуже популярне завдяки приємній естетиці мінімалізму та максимальній практичності.



На 1 поверсі розташовані:



-велика кухня-студія, об’єднана з вітальнею (37 м2);

-із вітальні - вихід на простору терасу;

-гостьова кімната (12 м2);

-при вході - окремий передпокій, з можливістю облаштувати шафу-купе;

-також на 1 поверсі є санвузол і два приміщення, які можна

використовувати як технічні.



На 2 поверсі розташовані:



-три спальні (19,53 м2, 13,75 м2 і 13,55 м2);

-із кожної спальні - вихід на балкон, яких на цьому поверсі є два;

-санвузол.



Вартість котеджу - 88 000 $.





КОМПЛЕКС КОТЕДЖІВ У С. ЛИЩЕ



У с. Лище продаються нові одноповерхові котеджі. Площа будинку - 163 м2, є окремий навіс для авто та тераса, а також - земельна ділянка до 7 соток.



Котеджі розташовані поруч із Центральною вулицею у с. Лище, за 500 метрів від рівненської траси. Поруч є гарні місця для відпочинку на березі місцевої річки Конопелька. А взимку лищенські пагорби є популярним місцем для катання на санчатах і лижах - у сніжну погоду сюди з’їжджаються з усіх околиць.



У самому селі Лище хороша інфраструктура - є школа, дитсадок, амбулаторія, декілька магазинів та кафе.



Котеджі мають зручне планування:



-простора вітальня, об’єднана із кухнею (40,7 м2), що має окремий -вихід на терасу (25,32 м2);

-загалом в будинку - три спальні (14,7 м2, 15,1 м2 та 15,9 м2);

-при вході та поруч із спальнями є дві гардеробні кімнати;

-також у котеджі два санвузли та декілька окремих приміщень під комору і паливну.



Вартість котеджу - 93 000$.



2-ПОВЕРХОВИЙ КОТЕДЖ У ЖК “СТРУМОЧОК”



У ЖК «Струмочок» (с. Струмівка) з’явилася нова пропозиція - повністю збудований двоповерховий котедж. Його площа - 157 м2. В ціну також входить 7,5 соток власної землі поруч із будинком.



Особливість дизайну цих котеджів – просторі кімнати. На другому поверсі простору додає висота кімнат (найвища точка - більше 3 метрів!) та великі панорамні вікна.



Котедж має продумане планування:



-На першому поверсі розташований передпокій, окрема кухня (17 м2), санвузол, коридор та велика вітальня (33 м2).

-Є можливість облаштувати кухню-студію в частині вітальні, отримавши додаткову кімнату.

-На другому поверсі - 3 кімнати, гардероб та простора ванна (11,5 м2).



Вартість котеджу - 110 000 $.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



+38 067 543 38 24



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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