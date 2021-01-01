На Волині виділили 2,5 мільйона гривень на облаштування українсько-білоруського кордону

На Волині з резервного фонду обласного бюджету виділять 2,5 мільйона гривень на облаштування українсько-білоруської ділянки державного кордону.Про це стало відомо під час позачергового засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій сьогодні, 29 листопада 2021 року, яке за дорученням голови облдержадміністраціїпровів його заступник, йдеться у пресслужбі Волиньради.Зокрема, під час засідання обговорили заходи з мінімізації загроз, пов’язаних з ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці державного кордону в межах Волинської області.«Наразі ситуація на українсько-білоруській ділянці державного кордону в межах області є динамічною та характеризується спробами незаконного перетину кордону незаконними мігрантами, як вихідцями з країн Близького Сходку, так і з Білорусії та Росії, які намагаються потрапити на територію України з метою подальшого потрапляння у країни Європейського Союзу», – зазначив перший заступник начальника 6-го прикордонного Волинського загону Західного регіонального управління Держаної прикордонної служби України – начальник штабуУ зв’язку з виникненням соціальної надзвичайної ситуації регіонального рівня, 6-ий прикордонний Волинський загін Західного регіонального управління Держприкордонслужби у листопаді цього року здійснив ряд заходів з облаштування державного кордону на території області, зокрема, встановлюється загороджувальний паркан з використанням армованої сітки та колючої стрічки єгози.За словами Руслана Явтушинського, наразі прикордонний загін отримав 450 бухт єгози, яку спільними зусиллями придбали райдержадміністрації і територіальні громади області, 500 бухт придбані коштом Держприкордонслужби, ще 92 бухти закуплені за кошти субвенції з державного бюджету.Однак, за словами прикордонників, цього недостатньо для належного облаштування українсько-білоруської ділянки державного кордону, довжина якої в межах Волинської області становить 214 кілометрів.Відтак, з метою ліквідації загроз надзвичайної ситуації та недопущення поширення її територією області, на засіданні Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняли рішення виділити з резервного фонду обласного бюджету кошти для облаштування державного кордону в межах Волині.Заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко висловив слова вдячності усім, хто причетний до облаштування державного кордону на Волині, та зауважив, що у таких ситуаціях надзвичайно важливо діяти консолідовано та виважено.За результатами засідання ТЕБ та НС оперативно підготовили розпорядження голови облдержадміністрації, відповідно до якого на ці цілі з резервного фонду обласного бюджету буде виділено 2,5 млн грн. За ці кошти вдасться закупити понад 1200 бухт колючої стрічки єгози.