На Волині виділили 2,5 мільйона гривень на облаштування українсько-білоруського кордону
Сьогодні, 18:20
На Волині з резервного фонду обласного бюджету виділять 2,5 мільйона гривень на облаштування українсько-білоруської ділянки державного кордону.
Про це стало відомо під час позачергового засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій сьогодні, 29 листопада 2021 року, яке за дорученням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка провів його заступник Олександр Троханенко, йдеться у пресслужбі Волиньради.
Зокрема, під час засідання обговорили заходи з мінімізації загроз, пов’язаних з ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці державного кордону в межах Волинської області.
«Наразі ситуація на українсько-білоруській ділянці державного кордону в межах області є динамічною та характеризується спробами незаконного перетину кордону незаконними мігрантами, як вихідцями з країн Близького Сходку, так і з Білорусії та Росії, які намагаються потрапити на територію України з метою подальшого потрапляння у країни Європейського Союзу», – зазначив перший заступник начальника 6-го прикордонного Волинського загону Західного регіонального управління Держаної прикордонної служби України – начальник штабу Руслан Явтушинський.
У зв’язку з виникненням соціальної надзвичайної ситуації регіонального рівня, 6-ий прикордонний Волинський загін Західного регіонального управління Держприкордонслужби у листопаді цього року здійснив ряд заходів з облаштування державного кордону на території області, зокрема, встановлюється загороджувальний паркан з використанням армованої сітки та колючої стрічки єгози.
За словами Руслана Явтушинського, наразі прикордонний загін отримав 450 бухт єгози, яку спільними зусиллями придбали райдержадміністрації і територіальні громади області, 500 бухт придбані коштом Держприкордонслужби, ще 92 бухти закуплені за кошти субвенції з державного бюджету.
Однак, за словами прикордонників, цього недостатньо для належного облаштування українсько-білоруської ділянки державного кордону, довжина якої в межах Волинської області становить 214 кілометрів.
Відтак, з метою ліквідації загроз надзвичайної ситуації та недопущення поширення її територією області, на засіданні Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняли рішення виділити з резервного фонду обласного бюджету кошти для облаштування державного кордону в межах Волині.
Заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко висловив слова вдячності усім, хто причетний до облаштування державного кордону на Волині, та зауважив, що у таких ситуаціях надзвичайно важливо діяти консолідовано та виважено.
За результатами засідання ТЕБ та НС оперативно підготовили розпорядження голови облдержадміністрації, відповідно до якого на ці цілі з резервного фонду обласного бюджету буде виділено 2,5 млн грн. За ці кошти вдасться закупити понад 1200 бухт колючої стрічки єгози.
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Про це стало відомо під час позачергового засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій сьогодні, 29 листопада 2021 року, яке за дорученням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка провів його заступник Олександр Троханенко, йдеться у пресслужбі Волиньради.
Зокрема, під час засідання обговорили заходи з мінімізації загроз, пов’язаних з ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці державного кордону в межах Волинської області.
«Наразі ситуація на українсько-білоруській ділянці державного кордону в межах області є динамічною та характеризується спробами незаконного перетину кордону незаконними мігрантами, як вихідцями з країн Близького Сходку, так і з Білорусії та Росії, які намагаються потрапити на територію України з метою подальшого потрапляння у країни Європейського Союзу», – зазначив перший заступник начальника 6-го прикордонного Волинського загону Західного регіонального управління Держаної прикордонної служби України – начальник штабу Руслан Явтушинський.
У зв’язку з виникненням соціальної надзвичайної ситуації регіонального рівня, 6-ий прикордонний Волинський загін Західного регіонального управління Держприкордонслужби у листопаді цього року здійснив ряд заходів з облаштування державного кордону на території області, зокрема, встановлюється загороджувальний паркан з використанням армованої сітки та колючої стрічки єгози.
За словами Руслана Явтушинського, наразі прикордонний загін отримав 450 бухт єгози, яку спільними зусиллями придбали райдержадміністрації і територіальні громади області, 500 бухт придбані коштом Держприкордонслужби, ще 92 бухти закуплені за кошти субвенції з державного бюджету.
Однак, за словами прикордонників, цього недостатньо для належного облаштування українсько-білоруської ділянки державного кордону, довжина якої в межах Волинської області становить 214 кілометрів.
Відтак, з метою ліквідації загроз надзвичайної ситуації та недопущення поширення її територією області, на засіданні Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняли рішення виділити з резервного фонду обласного бюджету кошти для облаштування державного кордону в межах Волині.
Заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко висловив слова вдячності усім, хто причетний до облаштування державного кордону на Волині, та зауважив, що у таких ситуаціях надзвичайно важливо діяти консолідовано та виважено.
За результатами засідання ТЕБ та НС оперативно підготовили розпорядження голови облдержадміністрації, відповідно до якого на ці цілі з резервного фонду обласного бюджету буде виділено 2,5 млн грн. За ці кошти вдасться закупити понад 1200 бухт колючої стрічки єгози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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