Через зруйновану шкільну котельню на Волині дітей відправили на дистанційне навчання





Про це Сергій Вашестюк.



Одноповерхова цегляна котельня, що поруч зі школою, завалилася вранці 29 листопада.



Зі слів старости, одна із ймовірних причин руйнації – вибух природного газу, проте точну версію руйнування фахівці ДСНС поки не встановили.



"Сьогодні були експерти, вони встановлять, чи це було руйнування, чи це був вибух. Попередньо говорять, що вибух відбувся через газ", – зазначив староста.



"Котельня, яка була зведена у 2008 році, розташована за 30-40 метрів від школи. Під час обвалу ніхто не травмувався, з приміщення школи евакуювали 64 учні та 18 працівників", – повідомила провідна фахівчиня ГУ ДСНС в області Віта Лукашевич.



З її слів, на місце обвалу виїхали рятувальники, які отримали виклик про дим з приміщення котельні на території школи. Як з'ясувалося, горіння в одноповерховій котельні не було, проте відбулося руйнування конструкцій будівлі.



Староста села Прохід Сергій Вашестюк також додав, що газ на всій території школи перекрили, опалення відімкнули.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні школи села Прохід Ковельського району, де зруйнувалася котельня, з 30 листопада навчатимуться в дистанційному форматі.Про це Суспільному в телефонному коментарі повідомив староста села ПрохідОдноповерхова цегляна котельня, що поруч зі школою, завалилася вранці 29 листопада.Зі слів старости, одна із ймовірних причин руйнації – вибух природного газу, проте точну версію руйнування фахівці ДСНС поки не встановили."Сьогодні були експерти, вони встановлять, чи це було руйнування, чи це був вибух. Попередньо говорять, що вибух відбувся через газ", – зазначив староста."Котельня, яка була зведена у 2008 році, розташована за 30-40 метрів від школи. Під час обвалу ніхто не травмувався, з приміщення школи евакуювали 64 учні та 18 працівників", – повідомила провідна фахівчиня ГУ ДСНС в області Віта Лукашевич.З її слів, на місце обвалу виїхали рятувальники, які отримали виклик про дим з приміщення котельні на території школи. Як з'ясувалося, горіння в одноповерховій котельні не було, проте відбулося руйнування конструкцій будівлі.Староста села Прохідтакож додав, що газ на всій території школи перекрили, опалення відімкнули.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію