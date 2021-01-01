Де у Луцьку не буде електроенергії завтра, 30 листопада





Про це повідомляє пресслужба "Волиньобленерго".



Отже, з 12:30 до 15:00 світла не буде на вул. Даньшина,1.



З 09:00-17:00 електроенергію вимикатимуть у селі Підгайці (частково).



З 10:00-16:00 світла не буде на вул. Л. Українки, 17, 17а, 19.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 30 листопада, у Луцьку частина вулиць залишиться без електроенергії.Про це повідомляє пресслужба "Волиньобленерго".Отже, з 12:30 до 15:00 світла не буде на вул. Даньшина,1.З 09:00-17:00 електроенергію вимикатимуть у селі Підгайці (частково).З 10:00-16:00 світла не буде на вул. Л. Українки, 17, 17а, 19.

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