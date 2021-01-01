Освітяни Луцька прокоментували відео, на якому школяр глумився над державним прапором

Віталій Бондар на своїй сторінці у



Нагадаємо, що підліток у школі почепив на дошці просто на прапор України труси. Згодом він зірвав білизну, а тоді й прапор. При цьому український стяг підліток просто кинув на землю. Протягом усього відео хлопець голосно сміявся. Товариш школяра зняв відео, яке 25 листопада потрапило у соцмережі.



У коментарях до нього невідомі особи зазначили, що ці хуліганські дії відбувалися в Луцькому закладі освіти №15.



Луцькі освітяни переконують, що така інформація не відповідає дійсності. Проте, вона з’явилася у різних місцевих інтернет-виданнях, що надзвичайно стурбувало і образило освітянську спільноту, зокрема, й педагогічний колектив школи №15.



"Проаналізувавши відеосюжет, ми встановили, що ні школа № 15, ні учні, які тут навчаються, не причетні до такого ганебного вчинку. Більше — до цього не причетна жодна школа Луцької міської громади.

Департамент освіти Луцької міської ради та дирекція ЗЗСО №15 звернулися до правоохоронних органів з вимогою провести відповідні процесуальні дії за даним фактом", - йдеться у дописі директора департаменту освіти.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Жодна школа Луцької міської громади не має відношення до інциденту щодо зневаги до державної символіки", - так прокоментував нещодавній інцидент директор департаменту освіти Луцької міської радина своїй сторінці у Фейсбук Нагадаємо, що підліток у школі почепив на дошці просто на прапор України труси. Згодом він зірвав білизну, а тоді й прапор. При цьому український стяг підліток просто кинув на землю. Протягом усього відео хлопець голосно сміявся. Товариш школяра зняв відео, яке 25 листопада потрапило у соцмережі.У коментарях до нього невідомі особи зазначили, що ці хуліганські дії відбувалися в Луцькому закладі освіти №15.Луцькі освітяни переконують, що така інформація не відповідає дійсності. Проте, вона з’явилася у різних місцевих інтернет-виданнях, що надзвичайно стурбувало і образило освітянську спільноту, зокрема, й педагогічний колектив школи №15."Проаналізувавши відеосюжет, ми встановили, що ні школа № 15, ні учні, які тут навчаються, не причетні до такого ганебного вчинку. Більше — до цього не причетна жодна школа Луцької міської громади.Департамент освіти Луцької міської ради та дирекція ЗЗСО №15 звернулися до правоохоронних органів з вимогою провести відповідні процесуальні дії за даним фактом", - йдеться у дописі директора департаменту освіти.

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