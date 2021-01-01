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Освітяни Луцька прокоментували відео, на якому школяр глумився над державним прапором

Освітяни Луцька прокоментували відео, на якому школяр глумився над державним прапором
"Жодна школа Луцької міської громади не має відношення до інциденту щодо зневаги до державної символіки", - так прокоментував нещодавній інцидент директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, що підліток у школі почепив на дошці просто на прапор України труси. Згодом він зірвав білизну, а тоді й прапор. При цьому український стяг підліток просто кинув на землю. Протягом усього відео хлопець голосно сміявся. Товариш школяра зняв відео, яке 25 листопада потрапило у соцмережі.

У коментарях до нього невідомі особи зазначили, що ці хуліганські дії відбувалися в Луцькому закладі освіти №15.

Луцькі освітяни переконують, що така інформація не відповідає дійсності. Проте, вона з’явилася у різних місцевих інтернет-виданнях, що надзвичайно стурбувало і образило освітянську спільноту, зокрема, й педагогічний колектив школи №15.

"Проаналізувавши відеосюжет, ми встановили, що ні школа № 15, ні учні, які тут навчаються, не причетні до такого ганебного вчинку. Більше — до цього не причетна жодна школа Луцької міської громади.
Департамент освіти Луцької міської ради та дирекція ЗЗСО №15 звернулися до правоохоронних органів з вимогою провести відповідні процесуальні дії за даним фактом", - йдеться у дописі директора департаменту освіти.




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Теги: Бондар, коментар, поглумився школяр над прапором
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Коментарі 1
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А спробуйте познущатись над гербом? Його нема! Є малий герб (офіційне зображення якого не відповідає офіційному опису), є згадка, що може колись буде великий герб, а просто герба нема! Нема над чим знущатись.
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