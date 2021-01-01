М'ясо в Україні може подорожчати на 50%: коли чекати нового злету цін
Сьогодні, 22:10
В Україні вже навесні наступного року може на 50% зрости ціна на м'ясо – для багатьох українців воно стане просто розкішшю.
Про це повідомили на сайті Meatnews.
«В 2019 році ми попереджали про ризики перевитрат кормів в українському свинарстві. В 2020 році корми подорожчали на 50%. Тепер в 2021 році свинарі ризикують отримати збитки в 1000 – 2000 грн на кожні 100 кг живої маси свиней», – заявив виконавчий директор Асоціації «М’ясної галузі» Микола Бабенко.
Волинська економістка Любов Ліпич у коментарі ІА Конкурент каже: однією із причин таких прогнозів є здорожчання кормових, а також ситуація у ЄС. Собівартість свиней за новими цінами на корми в Польщі виросла до 35 грн/кг. Водночас в Україні ціна закупки свиней підприємствами мʼясної галузі 45 грн/кг, і українські свинарі так само скаржаться на збитки.
За даними українського клубу агробізнесу, середньостатистичний українець з'їдає понад 53 кілограми м’яса за рік. 15 % із них – це яловичина. Однак з кожним роком цей відсоток зменшується через подорожчання м’яса.
Наразі яловичу вирізку можна придбати за 255 гривень за кілограм. Наприклад, у сусідній Польщі кілограм такого ж м’яса коштує приблизно 70 гривень. Найімовірніше ціни зростуть з II кварталу 2022 року.
Тим часом доходи українців – одні з найнижчих в Європі, а витрати на продукти харчування складають левову частку від доходу.
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Про це повідомили на сайті Meatnews.
«В 2019 році ми попереджали про ризики перевитрат кормів в українському свинарстві. В 2020 році корми подорожчали на 50%. Тепер в 2021 році свинарі ризикують отримати збитки в 1000 – 2000 грн на кожні 100 кг живої маси свиней», – заявив виконавчий директор Асоціації «М’ясної галузі» Микола Бабенко.
Волинська економістка Любов Ліпич у коментарі ІА Конкурент каже: однією із причин таких прогнозів є здорожчання кормових, а також ситуація у ЄС. Собівартість свиней за новими цінами на корми в Польщі виросла до 35 грн/кг. Водночас в Україні ціна закупки свиней підприємствами мʼясної галузі 45 грн/кг, і українські свинарі так само скаржаться на збитки.
За даними українського клубу агробізнесу, середньостатистичний українець з'їдає понад 53 кілограми м’яса за рік. 15 % із них – це яловичина. Однак з кожним роком цей відсоток зменшується через подорожчання м’яса.
Наразі яловичу вирізку можна придбати за 255 гривень за кілограм. Наприклад, у сусідній Польщі кілограм такого ж м’яса коштує приблизно 70 гривень. Найімовірніше ціни зростуть з II кварталу 2022 року.
Тим часом доходи українців – одні з найнижчих в Європі, а витрати на продукти харчування складають левову частку від доходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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