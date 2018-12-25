Під час бійки від травм чоловік помер: у Луцьку розшукують свідків





З таким проханням до Інформаційного агентства



Лучанка розповіла, що її колишнього чоловіка Анатолія звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілому. Проте, за її словами, чоловік цього не вчиняв. Тож вона просить усіх небайдужих людей, які бачили бійку, звернутися за номером телефону 0991233275.



«Мій колишній чоловік знімав кімнату у сестри померлого, але у нього вкрали з кімнати речі і він запідозрив у цьому брата цієї жінки. Проте доказів не було, але за кілька днів до нього подзвонили з комісійного магазину та повідомили, що туди принесли його речі. Так він дізнався, хто його обікрав. Звісно між ними виник конфлікт, але Анатолій його не вбивав. Нам адвокат порадив дати оголошення про розшук свідків, адже бійка була вдень і є велика надія, що хтось бачив», - пояснює чому саме його запідозрили у злочині.



Нагадаємо, 23 вересня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розшукують свідків бійки, що сталася 23 вересня. У результаті нападу в лікарні від отриманих травм помер чоловік.З таким проханням до Інформаційного агентства Волинські Новини звернулася колишня дружина чоловіка, якого підозрюють у побитті.Лучанка розповіла, що її колишнього чоловіказвинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілому. Проте, за її словами, чоловік цього не вчиняв. Тож вона просить усіх небайдужих людей, які бачили бійку, звернутися за номером телефону«Мій колишній чоловік знімав кімнату у сестри померлого, але у нього вкрали з кімнати речі і він запідозрив у цьому брата цієї жінки. Проте доказів не було, але за кілька днів до нього подзвонили з комісійного магазину та повідомили, що туди принесли його речі. Так він дізнався, хто його обікрав. Звісно між ними виник конфлікт, але Анатолій його не вбивав. Нам адвокат порадив дати оголошення про розшук свідків, адже бійка була вдень і є велика надія, що хтось бачив», - пояснює чому саме його запідозрили у злочині.Нагадаємо, 23 вересня до Луцької міської лікарні доставили чоловіка з численними забоями та гематомами. Через декілька годин він помер у реанімаційному відділенні лікарні. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 61-річний лучанин, раніше не судимий. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України, тривають слідчі дії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію