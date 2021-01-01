30 листопада на Волині: гортаючи календар
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В останній день осені День народження відзначає художній керівник Волинського державного академічного народного хору, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник (на фото).
Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
У вівторок, 30 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорія, Лазаря, Михаїла, Никона, Сергія, Андрія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин та Міжнародний день захисту інформації, а віряни вшановують пам'ять Григорія Чудотворця.
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Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
У вівторок, 30 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорія, Лазаря, Михаїла, Никона, Сергія, Андрія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин та Міжнародний день захисту інформації, а віряни вшановують пам'ять Григорія Чудотворця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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