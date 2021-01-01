вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

30 листопада на Волині: гортаючи календар

30 листопада на Волині: гортаючи календар
В останній день осені День народження відзначає художній керівник Волинського державного академічного народного хору, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник (на фото).

Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

У вівторок, 30 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорія, Лазаря, Михаїла, Никона, Сергія, Андрія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин та Міжнародний день захисту інформації, а віряни вшановують пам'ять Григорія Чудотворця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі «Нова пошта» запустила перших роботів-сортувальників.ВІДЕО
Сьогодні, 00:16
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Польща з 1 грудня запроваджує «кризові» обмеження: що зміниться для українців
29 листопад, 23:30
М'ясо в Україні може подорожчати на 50%: коли чекати нового злету цін
29 листопад, 22:10
Освітяни Луцька прокоментували відео, на якому школяр глумився над державним прапором
29 листопад, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі «Нова пошта» запустила перших роботів-сортувальників.ВІДЕО
Сьогодні, 00:16
 0
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Польща з 1 грудня запроваджує «кризові» обмеження: що зміниться для українців
29 листопад, 23:30
 0
М'ясо в Україні може подорожчати на 50%: коли чекати нового злету цін
29 листопад, 22:10
 0
Освітяни Луцька прокоментували відео, на якому школяр глумився над державним прапором
29 листопад, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8