30 листопада на Волині: гортаючи календар

Олександр Стадник (на фото).



Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



У вівторок, 30 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорія, Лазаря, Михаїла, Никона, Сергія, Андрія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин та Міжнародний день захисту інформації, а віряни вшановують пам'ять Григорія Чудотворця.



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