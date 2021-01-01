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Оголосили ім'я володаря «Золотого м'яча-2021»

Оголосили ім'я володаря «Золотого м'яча-2021»
Журнал France Football назвав ім'я володаря нагороди "Золотий м'яч", яка щорічно вручається найкращому футболісту світу.

Ним став нападник "Парі Сен-Жермен" і збірної Аргентини Ліонель Мессі, - про це пише УНІАН.

Урочиста церемонія вручення нагороди пройшла 29 листопада в Парижі.

У боротьбі за нагороду Мессі випередив польського нападника Роберта Левандовскі та італійського півзахисника Жоржиньо, які увійшли до топ-трійки.

Для Мессі це вже сьомий "Золотий м'яч" в кар'єрі. Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках. Він є рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів", випереджаючи найближчого переслідувача Кріштіану Роналду на дві нагороди.

Нагадаємо, цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" минулого сезону став володарем Кубка Іспанії.

Цього року Мессі забив 41 гол та віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 та Кубка Америки.

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Теги: Золотий м'яч 2021, Ліонель Мессі
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