Оголосили ім'я володаря «Золотого м'яча-2021»





Ним став нападник "Парі Сен-Жермен" і збірної Аргентини Ліонель Мессі, - про це пише



Урочиста церемонія вручення нагороди пройшла 29 листопада в Парижі.



У боротьбі за нагороду Мессі випередив польського нападника Роберта Левандовскі та італійського півзахисника Жоржиньо, які увійшли до топ-трійки.



Для Мессі це вже сьомий "Золотий м'яч" в кар'єрі. Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках. Він є рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів", випереджаючи найближчого переслідувача Кріштіану Роналду на дві нагороди.



Нагадаємо, цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" минулого сезону став володарем Кубка Іспанії.



Цього року Мессі забив 41 гол та віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 та Кубка Америки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журнал France Football назвав ім'я володаря нагороди "Золотий м'яч", яка щорічно вручається найкращому футболісту світу.Ним став нападник "Парі Сен-Жермен" і збірної Аргентини, - про це пише УНІАН Урочиста церемонія вручення нагороди пройшла 29 листопада в Парижі.У боротьбі за нагороду Мессі випередив польського нападниката італійського півзахисника, які увійшли до топ-трійки.Для Мессі це вже сьомий "Золотий м'яч" в кар'єрі. Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках. Він є рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів", випереджаючи найближчого переслідувачана дві нагороди.Нагадаємо, цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" минулого сезону став володарем Кубка Іспанії.Цього року Мессі забив 41 гол та віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 та Кубка Америки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію