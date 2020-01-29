Кабмін змінив умови продажу газу населенню





Відповідну



"Акціонерному товариству" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", ТОВ "газопостачальна компанія" Нафтогаз Трейдинг" в період до 30 квітня включно здійснювати продаж природного газу для потреб побутових споживачів, за умови участі покупця в балансуючій групі, створеній відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів №1187 від 29 вересня 2021 року та Кодексу газотранспортної системи", – йдеться в постанові.



Ціна на газ:

У жовтні 2021 року практично весь сегмент поставок газу населенню - понад 50 газопостачальних компаній - почав працювати у складі балансуючої групи НАК "Нафтогаз України".



До складу балансуючої групи всі постачальники газу для населення отримуватимуть газ за однаковою ціною - 7,42 грн за кубометр. Після завершення дії нових договорів, постачальники повинні перейти на біржову торгівлю.



12 листопада 2021 року Кабмін оприлюднив ціни на газ та електроенергію на опалювальний сезон.



Тариф на електроенергію був знижений для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год, для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаться незмінними.



29 листопада 2021 року газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ у грудні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів встановив, що НАК "Нафтогаз України" може здійснювати продаж газу для населення тільки постачальникам, які входять в балансуючу групу.Відповідну постанову №1237 уряд ухвалив сьогодні, 29 листопада."Акціонерному товариству" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", ТОВ "газопостачальна компанія" Нафтогаз Трейдинг" в період до 30 квітня включно здійснювати продаж природного газу для потреб побутових споживачів, за умови участі покупця в балансуючій групі, створеній відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів №1187 від 29 вересня 2021 року та Кодексу газотранспортної системи", – йдеться в постанові.У жовтні 2021 року практично весь сегмент поставок газу населенню - понад 50 газопостачальних компаній - почав працювати у складі балансуючої групи НАК "Нафтогаз України".До складу балансуючої групи всі постачальники газу для населення отримуватимуть газ за однаковою ціною - 7,42 грн за кубометр. Після завершення дії нових договорів, постачальники повинні перейти на біржову торгівлю.12 листопада 2021 року Кабмін оприлюднив ціни на газ та електроенергію на опалювальний сезон.Тариф на електроенергію був знижений для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год, для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год. За словами прем'єр-міністра України Д, тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаться незмінними.29 листопада 2021 року газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ у грудні.

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