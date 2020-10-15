Волинян попереджають: в деяких районах діють фальшивомонетники





Працівники поліції не виключають спроб розрахуватися фальшивими купюрами й на території громад Рожищенщини. Про це



У Нововолинську на ринку фальшивими купюрами по 1000 гривень розраховувався чоловік 50-55 років, з карими очима, худорлявий, з маскою на обличчі. Він був одягнений у шкіряну куртку, мав шкіряну сумку. На правій руці на одному з пальців – татуювання у формі персня.



Працівники поліції просять громадян бути уважними до отриманих при розрахунку купюр та повідомляти поліції за номером 102 про підозрілі ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителів Рожищенського краю попереджають про можливі махінації із купюрами. Зокрема, таке правопорушення нещодавно зафіксували у Нововолинську.Працівники поліції не виключають спроб розрахуватися фальшивими купюрами й на території громад Рожищенщини. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.У Нововолинську на ринку фальшивими купюрами по 1000 гривень розраховувався чоловік 50-55 років, з карими очима, худорлявий, з маскою на обличчі. Він був одягнений у шкіряну куртку, мав шкіряну сумку. На правій руці на одному з пальців – татуювання у формі персня.Працівники поліції просять громадян бути уважними до отриманих при розрахунку купюр та повідомляти поліції за номером 102 про підозрілі ситуації.

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