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Волинян попереджають: в деяких районах діють фальшивомонетники

Волинян попереджають: в деяких районах діють фальшивомонетники
Жителів Рожищенського краю попереджають про можливі махінації із купюрами. Зокрема, таке правопорушення нещодавно зафіксували у Нововолинську.

Працівники поліції не виключають спроб розрахуватися фальшивими купюрами й на території громад Рожищенщини. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.

У Нововолинську на ринку фальшивими купюрами по 1000 гривень розраховувався чоловік 50-55 років, з карими очима, худорлявий, з маскою на обличчі. Він був одягнений у шкіряну куртку, мав шкіряну сумку. На правій руці на одному з пальців – татуювання у формі персня.

Працівники поліції просять громадян бути уважними до отриманих при розрахунку купюр та повідомляти поліції за номером 102 про підозрілі ситуації.

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Теги: фальшиві гроші
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