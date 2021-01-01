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Шість кілометрів вибоїн: на Волині просять відремонтувати міжобласну автодорогу.ВІДЕО

Шість кілометрів вибоїн: на Волині просять відремонтувати міжобласну автодорогу.ВІДЕО
Шість кілометрів дороги Іваничі – Долинка в напрямку Львова просять відремонтувати жителі Іваничівської громади Володимир-Волинського району. Про це Суспільному повідомив місцевий житель Микола Панасюк.

З його слів, дорога вкрита вибоїнами, місцями проїхати неможливо і водії з’їжджають на ґрунтовий шлях. Чоловік каже: неодноразово збирав підписи жителів громади і звертався до місцевої влади з проханням відремонтувати автошлях, яким курсують міжобласні автобуси.

Дорога пролягає через вулицю Львівську і село Долинка Іваничівської тергромади та сполучає Волинь і Львівську область. Стан автошляху в жахливому стані, – розповів житель Іванич Микола Каламуняк.

"По декілька разів на день цією дорогою їздимо, ремонт підвіски, що там казати, ремонтується постійно. Як замерзає, тут їдеш, то проламується лід. У кого захисту немає, то одразу готуйте піддон", – каже волинянин.

Орієнтована протяжність дороги, яку потрібно відремонтувати 6-7 кілометрів, каже Микола Каламуняк. Розповідає: частина шляху – до села Перетоки, на території Львівської області.

За коментарем щодо ремонту дороги Суспільне звернулося до голови Іваничівської селищної ради Лідії Томашевської. З її слів, дорогу в селищі Іваничі і у селі Долинка відремонтують наступного року.

"Було звернення сесійне до служби місцевих автомобільних доріг в області. Вони зреагували, провели обстеження, здійснили заміри, на цю дорогу оголошений тендер", – зазначила посадовиця.

Тендер на поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Іваничі – Долинка, протяжністю 3,9 кілометра, оголосили в листопаді. Фахівець зі зв’язків з громадськістю Служби місцевих автомобільних доріг в області Микола Комаровський розповів: прийом документів відбуватиметься до 22 грудня.

Очікувана вартість поточного ремонту дороги – 4,8 мільйона гривень. Суспільне надіслало інформаційний запит до Служби автомобільних доріг Львівщини, щоб з’ясувати, чи ремонтуватимуть дорогу на території Львівської області.

Зі схожими проблемами з дорогами щодня стикаються жителі сіл Озеряни та Радомишль. Вони просять владу включити в плани на ремонтів доріг відрізок шляху між їх селами.

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Теги: ремонт доріг
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