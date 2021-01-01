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Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 29 листопада 2021 року в Україні зафіксували 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 730 дітей та 72 медичних працівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за останню добу:

госпіталізували осіб із підтвердженими та підозрілими випадками
1 749, летальних випадків – 561, одужало (особи) – 25 318.

Здійснили тестувань за добу – 79 126

методом ПЛР — 36 476

методом ІФА — 8 839

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 -33 811

За весь час пандемії в країні:

захворіли (особи) –
3 438 381

одужали (особи) –
2 946 032

летальних випадків –
85 975

провели ПЛР-тестувань –
15 869 089

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:

м. Київ – 1646

Вінницька – 237

Волинська – 516

Дніпропетровська –393

Донецька – 706

Житомирська – 77

Закарпатська – 368

Запорізька – 592

Івано-Франківська – 167

Київська – 694

Кіровоградська – 178

Луганська – 224

Львівська – 467

Миколаївська – 484

Одеська – 367

Полтавська – 875

Рівненська – 431

Сумська – 307

Тернопільська – 120

Харківська – 344

Херсонська – 72

Хмельницька – 276

Черкаська – 645

Чернівецька – 171

Чернігівська – 197

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, Україна, ситуація
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