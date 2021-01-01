Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ України.



Також за останню добу:



госпіталізували осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 749, летальних випадків – 561, одужало (особи) – 25 318.



Здійснили тестувань за добу – 79 126



методом ПЛР — 36 476



методом ІФА — 8 839



досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 -33 811



За весь час пандемії в країні:



захворіли (особи) –

3 438 381



одужали (особи) –

2 946 032



летальних випадків –

85 975



провели ПЛР-тестувань –

15 869 089



Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:



м. Київ – 1646



Вінницька – 237



Волинська – 516



Дніпропетровська –393



Донецька – 706



Житомирська – 77



Закарпатська – 368



Запорізька – 592



Івано-Франківська – 167



Київська – 694



Кіровоградська – 178



Луганська – 224



Львівська – 467



Миколаївська – 484



Одеська – 367



Полтавська – 875



Рівненська – 431



Сумська – 307



Тернопільська – 120



Харківська – 344



Херсонська – 72



Хмельницька – 276



Черкаська – 645



Чернівецька – 171



Чернігівська – 197



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 29 листопада 2021 року в Україні зафіксували 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 730 дітей та 72 медичних працівники.Про це повідомляє МОЗ України.госпіталізували осіб із підтвердженими та підозрілими випадками1 749, летальних випадків – 561, одужало (особи) – 25 318.– 79 126методом ПЛР — 36 476методом ІФА — 8 839досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 -33 811захворіли (особи) –3 438 381одужали (особи) –2 946 032летальних випадків –85 975провели ПЛР-тестувань –15 869 089м. Київ – 1646Вінницька – 237– 516Дніпропетровська –393Донецька – 706Житомирська – 77Закарпатська – 368Запорізька – 592Івано-Франківська – 167Київська – 694Кіровоградська – 178Луганська – 224Львівська – 467Миколаївська – 484Одеська – 367Полтавська – 875Рівненська – 431Сумська – 307Тернопільська – 120Харківська – 344Херсонська – 72Хмельницька – 276Черкаська – 645Чернівецька – 171Чернігівська – 197Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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