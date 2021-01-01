Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:23
За добу 29 листопада 2021 року в Україні зафіксували 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 730 дітей та 72 медичних працівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за останню добу:
госпіталізували осіб із підтвердженими та підозрілими випадками
1 749, летальних випадків – 561, одужало (особи) – 25 318.
Здійснили тестувань за добу – 79 126
методом ПЛР — 36 476
методом ІФА — 8 839
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 -33 811
За весь час пандемії в країні:
захворіли (особи) –
3 438 381
одужали (особи) –
2 946 032
летальних випадків –
85 975
провели ПЛР-тестувань –
15 869 089
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:
м. Київ – 1646
Вінницька – 237
Волинська – 516
Дніпропетровська –393
Донецька – 706
Житомирська – 77
Закарпатська – 368
Запорізька – 592
Івано-Франківська – 167
Київська – 694
Кіровоградська – 178
Луганська – 224
Львівська – 467
Миколаївська – 484
Одеська – 367
Полтавська – 875
Рівненська – 431
Сумська – 307
Тернопільська – 120
Харківська – 344
Херсонська – 72
Хмельницька – 276
Черкаська – 645
Чернівецька – 171
Чернігівська – 197
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє МОЗ України.
Також за останню добу:
госпіталізували осіб із підтвердженими та підозрілими випадками
1 749, летальних випадків – 561, одужало (особи) – 25 318.
Здійснили тестувань за добу – 79 126
методом ПЛР — 36 476
методом ІФА — 8 839
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 -33 811
За весь час пандемії в країні:
захворіли (особи) –
3 438 381
одужали (особи) –
2 946 032
летальних випадків –
85 975
провели ПЛР-тестувань –
15 869 089
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:
м. Київ – 1646
Вінницька – 237
Волинська – 516
Дніпропетровська –393
Донецька – 706
Житомирська – 77
Закарпатська – 368
Запорізька – 592
Івано-Франківська – 167
Київська – 694
Кіровоградська – 178
Луганська – 224
Львівська – 467
Миколаївська – 484
Одеська – 367
Полтавська – 875
Рівненська – 431
Сумська – 307
Тернопільська – 120
Харківська – 344
Херсонська – 72
Хмельницька – 276
Черкаська – 645
Чернівецька – 171
Чернігівська – 197
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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