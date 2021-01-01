На Волині за добу — 13 смертей від COVID-19, 516 нових підтверджених випадків
Сьогодні, 09:37
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 49 дітей та 8 медпрацівників.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1131,
Летальних випадків (осіб) – 13, з них:
Луцький район – 6 випадків: Луцька ТГ (3), по 1 випадку в Підгайцівській, Копачівській та Колківській територіальних громадах;
Володимир-Волинський район – 4 випадки: Нововолинська (2), Іваничівська, Поромівська територіальні громади – по 1 випадку;
Камінь-Каширський район — 2 випадки: Маневицька та Любешівська територіальні громади — по 1 випадку;
Ковельський район – 1 випадок в Ковельській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1382,
методом ІФА (осіб) – 210.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 258 хворих:
Луцька ТГ – 127 хворий
Боратинська ТГ – 13 хворих
Бересечківська ТГ – 9 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 13 хворих
Ківерцівська ТГ – 34 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Копачівська ТГ – 3 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 5 хворих
Підгайцівська ТГ – 20 хворих
Рожищенська ТГ – 9 хворих
Торчинська ТГ – 8 хворих
Цуманська ТГ – 10 хворих
Володимир-Волинський район – 69 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 18 хворих
Затурцівська ТГ – 4 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Локачинська ТГ – 7 хворих
Нововолинська ТГ – 29 хворих
Оваднівська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 33 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 7 хворих
Любешівська ТГ – 10 хворих
Маневицька ТГ – 6 хворих
Прилісненська ТГ – 5 хворих
Сошичненська – 5 хворих
Ковельський район – 156 хворих:
Вишнівська ТГ – 6 хворих
Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 7 хворих
Головненська ТГ – 14 хворих
Дубечненська ТГ – 7 хворих
Дубівська ТГ – 2 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 61 хворий
Колодяжненська ТГ – 2 хворих
Люблинецька ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 5 хворих
Поворська ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 4 хворих
Рівненська ТГ – 5 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 11 хворих
Турійська ТГ – 18 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 93818 (з них дітей – 6398 та медичних працівників –4285),
одужали ( осіб) – 784 (з них дітей – 4978 та медичних працівників –3948),
летальних випадків (осіб) –1963 (з них медичних працівників –33).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 384 638,
методом ІФА (осіб) –206 706.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 29 листопада 2021 року проти COVID-19 в області проведено 6580 щеплень. Першою дозою щеплено 1797 осіб та другою дозою – 4783 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 289651 людину, отримали дві дози та повністю імунізовані – 216713 людей. Загалом провели 506364 щеплення.
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Також за добу:
Одужали (осіб) – 1131,
Летальних випадків (осіб) – 13, з них:
Луцький район – 6 випадків: Луцька ТГ (3), по 1 випадку в Підгайцівській, Копачівській та Колківській територіальних громадах;
Володимир-Волинський район – 4 випадки: Нововолинська (2), Іваничівська, Поромівська територіальні громади – по 1 випадку;
Камінь-Каширський район — 2 випадки: Маневицька та Любешівська територіальні громади — по 1 випадку;
Ковельський район – 1 випадок в Ковельській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1382,
методом ІФА (осіб) – 210.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 258 хворих:
Луцька ТГ – 127 хворий
Боратинська ТГ – 13 хворих
Бересечківська ТГ – 9 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 13 хворих
Ківерцівська ТГ – 34 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Копачівська ТГ – 3 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 5 хворих
Підгайцівська ТГ – 20 хворих
Рожищенська ТГ – 9 хворих
Торчинська ТГ – 8 хворих
Цуманська ТГ – 10 хворих
Володимир-Волинський район – 69 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 18 хворих
Затурцівська ТГ – 4 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Локачинська ТГ – 7 хворих
Нововолинська ТГ – 29 хворих
Оваднівська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 33 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 7 хворих
Любешівська ТГ – 10 хворих
Маневицька ТГ – 6 хворих
Прилісненська ТГ – 5 хворих
Сошичненська – 5 хворих
Ковельський район – 156 хворих:
Вишнівська ТГ – 6 хворих
Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 7 хворих
Головненська ТГ – 14 хворих
Дубечненська ТГ – 7 хворих
Дубівська ТГ – 2 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 61 хворий
Колодяжненська ТГ – 2 хворих
Люблинецька ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 5 хворих
Поворська ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 4 хворих
Рівненська ТГ – 5 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 11 хворих
Турійська ТГ – 18 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 93818 (з них дітей – 6398 та медичних працівників –4285),
одужали ( осіб) – 784 (з них дітей – 4978 та медичних працівників –3948),
летальних випадків (осіб) –1963 (з них медичних працівників –33).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 384 638,
методом ІФА (осіб) –206 706.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 29 листопада 2021 року проти COVID-19 в області проведено 6580 щеплень. Першою дозою щеплено 1797 осіб та другою дозою – 4783 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 289651 людину, отримали дві дози та повністю імунізовані – 216713 людей. Загалом провели 506364 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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