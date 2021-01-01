На Волині за добу — 13 смертей від COVID-19, 516 нових підтверджених випадків

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 49 дітей та 8 медпрацівників.Одужали (осіб) – 1131,Летальних випадків (осіб) – 13, з них:Луцький район – 6 випадків: Луцька ТГ (3), по 1 випадку в Підгайцівській, Копачівській та Колківській територіальних громадах;Володимир-Волинський район – 4 випадки: Нововолинська (2), Іваничівська, Поромівська територіальні громади – по 1 випадку;Камінь-Каширський район — 2 випадки: Маневицька та Любешівська територіальні громади — по 1 випадку;Ковельський район – 1 випадок в Ковельській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 1382,методом ІФА (осіб) – 210.– 258 хворих:Луцька ТГ – 127 хворийБоратинська ТГ – 13 хворихБересечківська ТГ – 9 хворихГородищенська ТГ – 2 хворихГорохівська ТГ – 13 хворихКіверцівська ТГ – 34 хворихКолківська ТГ – 2 хворихКопачівська ТГ – 3 хворихМар’янівська ТГ – 3 хворихОлицька ТГ – 5 хворихПідгайцівська ТГ – 20 хворихРожищенська ТГ – 9 хворихТорчинська ТГ – 8 хворихЦуманська ТГ – 10 хворих– 69 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 18 хворихЗатурцівська ТГ – 4 хворихЗимнівська ТГ – 2 хворихІваничівська ТГ – 2 хворихЛокачинська ТГ – 7 хворихНововолинська ТГ – 29 хворихОваднівська ТГ – 2 хворихПавлівська ТГ – 1 хворийПоромівська ТГ – 1 хворийУстилузька ТГ – 3 хворих– 33 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 7 хворихЛюбешівська ТГ – 10 хворихМаневицька ТГ – 6 хворихПрилісненська ТГ – 5 хворихСошичненська – 5 хворих– 156 хворих:Вишнівська ТГ – 6 хворихВелицька ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 7 хворихГоловненська ТГ – 14 хворихДубечненська ТГ – 7 хворихДубівська ТГ – 2 хворихЗаболотівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 61 хворийКолодяжненська ТГ – 2 хворихЛюблинецька ТГ – 2 хворихЛюбомльська ТГ – 5 хворихПоворська ТГ – 4 хворихРатнівська ТГ – 4 хворихРівненська ТГ – 5 хворихСереховичівська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 11 хворихТурійська ТГ – 18 хворихШацька ТГ – 5 хворихзахворіли (осіб) – 93818 (з них дітей – 6398 та медичних працівників –4285),одужали ( осіб) – 784 (з них дітей – 4978 та медичних працівників –3948),летальних випадків (осіб) –1963 (з них медичних працівників –33).методом ПЛР (осіб) – 384 638,методом ІФА (осіб) –206 706.За добу 29 листопада 2021 року проти COVID-19 в області проведено 6580 щеплень. Першою дозою щеплено 1797 осіб та другою дозою – 4783 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 289651 людину, отримали дві дози та повністю імунізовані – 216713 людей. Загалом провели 506364 щеплення.