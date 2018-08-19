На Волині рятувальники витягнули рейсовий автобус з ями. ФОТО
Сьогодні, 10:15
На автомийці у Нововолинську рейсовий автобус сполученням «Запоріжжя – Рига» втрапив заднім лівим колесом у яму.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
30 листопада о 02:53 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у Нововолинську автобус в`їхав колесом у яму.
До місця події прибули рятувальники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинська. За допомогою буксирувального троса вони відбуксирували транспортний засіб на стійку ділянку дороги.
В автобусі перебували 10 пасажирів і водій, у результаті події ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
30 листопада о 02:53 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у Нововолинську автобус в`їхав колесом у яму.
До місця події прибули рятувальники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинська. За допомогою буксирувального троса вони відбуксирували транспортний засіб на стійку ділянку дороги.
В автобусі перебували 10 пасажирів і водій, у результаті події ніхто не постраждав.
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