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У Луцьку відкривають центр вакцинації дітей від коронавірусу

У Луцьку відкривають центр вакцинації дітей від коронавірусу
Із 30 листопада у Луцьку починають проводити щеплення дітей віком із 12 до 18 років від COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech на базі Луцької міської дитячої поліклініки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.

«Щоденно ми отримували численні звернення батьків із проханням про здійснення вакцинації дітей для захисту від коронавірусної інфекції. Тому, одними з перших в Україні, організували проведення щеплень», – йдеться у дописі.

Вакцинація буде проводитись у поліклініці на вул. Чорновола, 1 у відділенні денного стаціонару (3 поверх) щовівторка та щочетверга. Для початку роботи набирають мінімум шістьох дітей, оскільки флакон вакцини містить 6 доз.

Попередньо записатися можна за телефоном (0332) 71 85 62.

В день проведення профілактичного щеплення дитину, у присутності одного з батьків або законного представника, а також дитину, якій вже виповнилось 16 років, має оглянути лікар, із яким укладена декларація.

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Теги: Луцьк, вакцинація, діти
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