У Луцьку відкривають центр вакцинації дітей від коронавірусу





Про це на своїй сторінці у Оксана Лєщинська.



«Щоденно ми отримували численні звернення батьків із проханням про здійснення вакцинації дітей для захисту від коронавірусної інфекції. Тому, одними з перших в Україні, організували проведення щеплень», – йдеться у дописі.



Вакцинація буде проводитись у поліклініці на вул. Чорновола, 1 у відділенні денного стаціонару (3 поверх) щовівторка та щочетверга. Для початку роботи набирають мінімум шістьох дітей, оскільки флакон вакцини містить 6 доз.



Попередньо записатися можна за телефоном (0332) 71 85 62.



В день проведення профілактичного щеплення дитину, у присутності одного з батьків або законного представника, а також дитину, якій вже виповнилось 16 років, має оглянути лікар, із яким укладена декларація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 30 листопада у Луцьку починають проводити щеплення дітей віком із 12 до 18 років від COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech на базі Луцької міської дитячої поліклініки.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка»«Щоденно ми отримували численні звернення батьків із проханням про здійснення вакцинації дітей для захисту від коронавірусної інфекції. Тому, одними з перших в Україні, організували проведення щеплень», – йдеться у дописі.Вакцинація буде проводитись у поліклініці на вул. Чорновола, 1 у відділенні денного стаціонару (3 поверх) щовівторка та щочетверга. Для початку роботи набирають мінімум шістьох дітей, оскільки флакон вакцини містить 6 доз.Попередньо записатися можна за телефоном (0332) 71 85 62.В день проведення профілактичного щеплення дитину, у присутності одного з батьків або законного представника, а також дитину, якій вже виповнилось 16 років, має оглянути лікар, із яким укладена декларація.

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