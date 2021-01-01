У Луцьку водій влаштував небезпечний дрифт на кільці. ВІДЕО

Камери відеоспостереження центру безпеки міста Луцьк зафіксували порушника, який влаштував дрифт.Про це пише Департамент муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.О 02:36 водій автомобіля BMW дрифтував на кільці, що на вулиці Набережній.“Нагадуємо, дрифт – це техніка проходження поворотів і вид автоспорту, що характеризуються проходженням поворотів з навмисним зривом провідної осі і прохід у керованому заносі на максимально можливій для утримання на трасі кута швидкості”, – йдеться у повідомленні муніципалів.Завдяки камерам відеоспостереження, диспетчери центру безпеки міста Луцьк, мають змогу фіксувати порушення ПДР в нічну та денну пору доби, а в подальшому усі матеріали з камер відеоспостереження передаються до правоохоронних органів для притягнення водіїв до адміністративної відповідальності.