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У Луцьку водій влаштував небезпечний дрифт на кільці. ВІДЕО

У Луцьку водій влаштував небезпечний дрифт на кільці. ВІДЕО
Камери відеоспостереження центру безпеки міста Луцьк зафіксували порушника, який влаштував дрифт.

Про це пише Департамент муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.

О 02:36 водій автомобіля BMW дрифтував на кільці, що на вулиці Набережній.

“Нагадуємо, дрифт – це техніка проходження поворотів і вид автоспорту, що характеризуються проходженням поворотів з навмисним зривом провідної осі і прохід у керованому заносі на максимально можливій для утримання на трасі кута швидкості”, – йдеться у повідомленні муніципалів.

Завдяки камерам відеоспостереження, диспетчери центру безпеки міста Луцьк, мають змогу фіксувати порушення ПДР в нічну та денну пору доби, а в подальшому усі матеріали з камер відеоспостереження передаються до правоохоронних органів для притягнення водіїв до адміністративної відповідальності.

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Теги: Луцьк, водій, дрифт
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Коментарі 1
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Мамкін дріфтєр!!!
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