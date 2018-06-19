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Негода на Волині: 7 населених пунктів залишилися без світла

Негода на Волині: 7 населених пунктів залишилися без світла
На Волині негода залишила без світла 7 населених пунктів.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.

Станом на 7 год. 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у 8 областях.

У Волинській області 7 населених пунктів залишилися без електроенергії.

До відновлення електропостачання залучали бригади обленерго.

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Теги: електроенергія, світло, негода, Волинь
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