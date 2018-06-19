Негода на Волині: 7 населених пунктів залишилися без світла
Сьогодні, 11:36
На Волині негода залишила без світла 7 населених пунктів.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.
Станом на 7 год. 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у 8 областях.
У Волинській області 7 населених пунктів залишилися без електроенергії.
До відновлення електропостачання залучали бригади обленерго.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.
Станом на 7 год. 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у 8 областях.
У Волинській області 7 населених пунктів залишилися без електроенергії.
До відновлення електропостачання залучали бригади обленерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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