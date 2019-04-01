Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє людей. ФОТО

Автопригода трапилась вчора, 29 листопада, близько 17 години неподалік села Велицьк Ковельського району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.58-річний водій Daewoo Lanos не вибрав безпечної швидкості та не врахував погодні умови, як наслідок - зіткнувся з автомобілем ЗІЛ, що рухався попереду. За кермом вантажного транспортного засобу перебував 24-річний мешканець села Підріжжя, він не травмувався.Тілесні ушкодження в аварії отримали водій та пасажирка Daewoo - 42-річна жителька села Велицьк. Чоловік від надання медичної допомоги відмовився, жінку госпіталізували у травматологічне відділення Ковельської ЦРЛ.Автомобілі з місця події вилучено.Відомості вже зареєстровано в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини автопригоди.