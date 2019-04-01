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Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє людей. ФОТО

Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє людей. ФОТО
Автопригода трапилась вчора, 29 листопада, близько 17 години неподалік села Велицьк Ковельського району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

58-річний водій Daewoo Lanos не вибрав безпечної швидкості та не врахував погодні умови, як наслідок - зіткнувся з автомобілем ЗІЛ, що рухався попереду. За кермом вантажного транспортного засобу перебував 24-річний мешканець села Підріжжя, він не травмувався.

Тілесні ушкодження в аварії отримали водій та пасажирка Daewoo - 42-річна жителька села Велицьк. Чоловік від надання медичної допомоги відмовився, жінку госпіталізували у травматологічне відділення Ковельської ЦРЛ.
Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє людей. ФОТО

Автомобілі з місця події вилучено.

Відомості вже зареєстровано в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини автопригоди.

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Теги: Волинь, ДТП, Ковель, поліція
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