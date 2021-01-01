МОЗ розширює перелік професій з обов'язковою COVID-вакцинацією





Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на брифінгу 30 листопада, пише



Так, наразі йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).



Слід наголосити, що у разі відмови від щеплення таким працівникам загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.



"Звертаюсь до працівників зазначених професій, не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", - закликав очільник МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розширюється перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою. Відповідний наказ набуває чинності від 9 грудня.Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на брифінгу 30 листопада, пише ТСН. Так, наразі йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).Слід наголосити, що у разі відмови від щеплення таким працівникам загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати."Звертаюсь до працівників зазначених професій, не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", - закликав очільник МОЗ.

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