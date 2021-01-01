У Луцьку на вулиці Чорновола знайшли тіло чоловіка





Як розповіли



Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, тіло померлого буде скеровано на судово-медичну експертизу.



Всі обставини смерті чоловіка встановлюються. Відомості зареєстровані в журналі ЄО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині перехожі виявили тіло чоловіка.Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції, близько 10-ї години надійшло повідомлення, що на вулиці Чорновола виявили тіло чоловіка без ознак життя.Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, тіло померлого буде скеровано на судово-медичну експертизу.Всі обставини смерті чоловіка встановлюються. Відомості зареєстровані в журналі ЄО.

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