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У Луцьку на вулиці Чорновола знайшли тіло чоловіка

У Луцьку на вулиці Чорновола знайшли тіло чоловіка
В обласному центрі Волині перехожі виявили тіло чоловіка.

Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції, близько 10-ї години надійшло повідомлення, що на вулиці Чорновола виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, тіло померлого буде скеровано на судово-медичну експертизу.

Всі обставини смерті чоловіка встановлюються. Відомості зареєстровані в журналі ЄО.

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Теги: Волинь, Луцьк, тіло, чоловік, поліція
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