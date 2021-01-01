Як волинянам шукати інформацію про репресованих родичів

Ігор Кулик розповів, з чого почати пошук репресованих у радянські часи родичів, як звернутися в архів і які для цього потрібні документи.



Про це пише



Майстер-клас з пошуку інформації про репресованих родичів відбувся у Волинському краєзнавчому музеї.



Для того, щоб людям було зрозуміло, як шукати інформацію про репресованих родичів у державному архіві Українського інституту національної пам’яті створили п’ять відеороликів, де докладно описано, куди звертатися та з якими саме запитами.



"Справ на репресованих у радянські часи людей в Україні є сотні тисяч,— каже Ігор Кулик. Щоб дізнатися інформацію про них потрібно звертатися до державного архів у Волинській області, архіву СБУ та МВС. Пошуки слід розпочинати з наявної інформації в родині про репресованих родичів", — радить науковець.



Лучанка Олена Кузьмич завдяки відкритому доступу до архіву змогла знайти справу свого прадіда. Чоловіка заслали в 1937 році в Полтавську область. Жінка написала електронний запит до архіву СБУ та за кілька тижнів отримала відповідь. "Повністю прислали на електронку оцифровану справу. І ще вони мені надали інформацію про ще одного брата мого прадіда, про якого я навіть не здогадувалася", — розповіла Олена Кузьмич.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор державного архіву Українського інституту національної пам’ятірозповів, з чого почати пошук репресованих у радянські часи родичів, як звернутися в архів і які для цього потрібні документи.Про це пише Суспільне. Майстер-клас з пошуку інформації про репресованих родичів відбувся у Волинському краєзнавчому музеї.Для того, щоб людям було зрозуміло, як шукати інформацію про репресованих родичів у державному архіві Українського інституту національної пам’яті створили п’ять відеороликів, де докладно описано, куди звертатися та з якими саме запитами."Справ на репресованих у радянські часи людей в Україні є сотні тисяч,— каже Ігор Кулик. Щоб дізнатися інформацію про них потрібно звертатися до державного архів у Волинській області, архіву СБУ та МВС. Пошуки слід розпочинати з наявної інформації в родині про репресованих родичів", — радить науковець.Лучанказавдяки відкритому доступу до архіву змогла знайти справу свого прадіда. Чоловіка заслали в 1937 році в Полтавську область. Жінка написала електронний запит до архіву СБУ та за кілька тижнів отримала відповідь. "Повністю прислали на електронку оцифровану справу. І ще вони мені надали інформацію про ще одного брата мого прадіда, про якого я навіть не здогадувалася", — розповіла Олена Кузьмич.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію