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Як волинянам шукати інформацію про репресованих родичів

Як волинянам шукати інформацію про репресованих родичів
Директор державного архіву Українського інституту національної пам’яті Ігор Кулик розповів, з чого почати пошук репресованих у радянські часи родичів, як звернутися в архів і які для цього потрібні документи.

Про це пише Суспільне.

Майстер-клас з пошуку інформації про репресованих родичів відбувся у Волинському краєзнавчому музеї.
Як волинянам шукати інформацію про репресованих родичів

Для того, щоб людям було зрозуміло, як шукати інформацію про репресованих родичів у державному архіві Українського інституту національної пам’яті створили п’ять відеороликів, де докладно описано, куди звертатися та з якими саме запитами.

"Справ на репресованих у радянські часи людей в Україні є сотні тисяч,— каже Ігор Кулик. Щоб дізнатися інформацію про них потрібно звертатися до державного архів у Волинській області, архіву СБУ та МВС. Пошуки слід розпочинати з наявної інформації в родині про репресованих родичів", — радить науковець.

Лучанка Олена Кузьмич завдяки відкритому доступу до архіву змогла знайти справу свого прадіда. Чоловіка заслали в 1937 році в Полтавську область. Жінка написала електронний запит до архіву СБУ та за кілька тижнів отримала відповідь. "Повністю прислали на електронку оцифровану справу. І ще вони мені надали інформацію про ще одного брата мого прадіда, про якого я навіть не здогадувалася", — розповіла Олена Кузьмич.



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Теги: волиняни, репресовані родичі
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