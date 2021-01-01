У ковідному шпиталі в Боголюбах за добу виписали 25 людей: найбільше за час пандемії
Сьогодні, 12:39
Зранку 30 листопада у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 152 пацієнти.
Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.
110 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 – в реанімації. Серед усіх госпіталізованих 6 в критичному стані, 43 – у важкому. За минулу добу поступило 12 людей, виписали 25-х. Це чи не найбільша кількість виписаних за добу. Хворі видихали майже 3,7 тонн кисню, залишалося 19,2 тонни кисню.
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Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.
110 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 – в реанімації. Серед усіх госпіталізованих 6 в критичному стані, 43 – у важкому. За минулу добу поступило 12 людей, виписали 25-х. Це чи не найбільша кількість виписаних за добу. Хворі видихали майже 3,7 тонн кисню, залишалося 19,2 тонни кисню.
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