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У ковідному шпиталі в Боголюбах за добу виписали 25 людей: найбільше за час пандемії

У ковідному шпиталі в Боголюбах за добу виписали 25 людей: найбільше за час пандемії
Зранку 30 листопада у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 152 пацієнти.

Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.

110 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 – в реанімації. Серед усіх госпіталізованих 6 в критичному стані, 43 – у важкому. За минулу добу поступило 12 людей, виписали 25-х. Це чи не найбільша кількість виписаних за добу. Хворі видихали майже 3,7 тонн кисню, залишалося 19,2 тонни кисню.

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Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
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