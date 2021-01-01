З 1 грудня в Україні підвищать прожитковий мінімум
Сьогодні, 12:51
З 1 грудня в Україні буде підвищено рівень прожиткового мінімуму.
Про це йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2021 рік", пише УНІАН.
Загальний показник прожиткового мінімуму з 1 грудня 2021 року зросте з 2294 грн до 2393 грн.
Як зміниться прожитковий мінімум для різних груп населення:
діти до 6 років: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня до 2100 грн (з 1 липня був 2013 грн);
діти від 6 до 18 років: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня до 2618 грн. (з 1 липня був 2510 грн);
працездатні особи: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня до 2481 грн. (з 1 липня був 2379 грн);
особи, які втратили працездатність: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня — до 1934 грн. (з 1 липня був 1854 грн);
мінімальна декретна допомога для безробітних: підвищать з 1 грудня до 2749 грн. (була з 1 липня 2635 грн).
Прожитковий мінімум в Україні:
З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис.197 грн до 2 тис. 270 грн.
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Про це йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2021 рік", пише УНІАН.
Загальний показник прожиткового мінімуму з 1 грудня 2021 року зросте з 2294 грн до 2393 грн.
Як зміниться прожитковий мінімум для різних груп населення:
діти до 6 років: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня до 2100 грн (з 1 липня був 2013 грн);
діти від 6 до 18 років: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня до 2618 грн. (з 1 липня був 2510 грн);
працездатні особи: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня до 2481 грн. (з 1 липня був 2379 грн);
особи, які втратили працездатність: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня — до 1934 грн. (з 1 липня був 1854 грн);
мінімальна декретна допомога для безробітних: підвищать з 1 грудня до 2749 грн. (була з 1 липня 2635 грн).
Прожитковий мінімум в Україні:
З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис.197 грн до 2 тис. 270 грн.
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