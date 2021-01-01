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Повідомили, чи відповідають «червоній» зоні показники щодо ковіду на Волині

Повідомили, чи відповідають «червоній» зоні показники щодо ковіду на Волині
Волинь не зможе вийти із «червоної» зони найближчими днями, адже декілька індикаторних показників продовжують відповідати червоному рівню епіднебезпеки.

Про це під час брифінгу 30 листопада повідомила заступник директора ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Надія Костирка.

За її словами, на Волині перевищені три із шести показників, які МОЗ обрало як індикаторні для визначення рівня епіднебезпеки у регіоні.

Зокрема, перевищений станом на 30 листопада коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Він становить 21% при нормативному 20%.

Рівень захворюваності теж перевищений. Більше того, показник рівня захворюваності у нашій області на 37% перевищує загальнодержавний.

Рівень госпіталізації (при нормативному 60 на сто тисяч населення) на Волині коливається зараз від 73 до 75 на сто тисяч населення.

Стурбовані епідеміологи і високим рівнем смертності. Так, за 29 днів листопада померли 436 волинян. Це в півтора рази більше, ніж за 31 день жовтня.

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Теги: червона зона, Волинь, карантин, коронавірус
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