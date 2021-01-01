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В одному з районів Луцька відремонтують тротуари за 4 млн гривень

В одному з районів Луцька відремонтують тротуари за 4 млн гривень
Капітальний ремонт тротуарів заплановано провести на бульварі Дружби народів, що в мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Тендер для пошуку підрядника вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 2 грудня, а вже 3 грудня стартує аукціон.

Очікувана вартість ремонту становить 4,218 мільйона гривень. Роботи проводитимуть у три черги.

Згідно з технічною специфікацією, ремонт включатиме розбирання бортових каменів, розламування асфальтобетонного покриття, улаштування основ, бортових каменів, дорожніх корит, бетонних поребриків, покриття з фігурних елементів мощення, тактильної плитки, планування площ, улаштування вирівнювального шару, покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, ущільнення покриття, перекладання горловин оглядових колодязів, встановлення обмежувальних металевих стовпчиків, дорожніх знаків, монтаж лавок і смітників, влаштування горизонтальної дорожньої розмітки.
В одному з районів Луцька відремонтують тротуари за 4 млн гривень

Капітальний ремонт тротуарів на бульварі Дружби народів мають закінчити до 31 грудня 2022 року. Гарантійний термін на роботи становитиме вісім років.

Нагадаємо, торік проєкт реконструкції пішохідної зони на бульварі Дружби народів (на фото) подавали на конкурс Бюджету участі.
В одному з районів Луцька відремонтують тротуари за 4 млн гривень

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Теги: Луцьк, ремонт, тротуари
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