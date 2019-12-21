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Служба зайнятості на Волині працевлаштувала майже 400 осіб з інвалідністю: успішні історії

Служба зайнятості на Волині працевлаштувала майже 400 осіб з інвалідністю: успішні історії
Впродовж січня-жовтня 2021 року послугами обласної служби зайнятості скористалися 1 889 осіб з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних, працевлаштовано 398, з них 5 – з компенсацією єдиного внеску роботодавцю.

Про це інформує пресслужба установи.

Ще одна людина отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та відкрила клінінгову компанію «Ubrano».

За направленням служби зайнятості 102 безробітні особи з інвалідністю проходили професійне навчання за наступними напрямами:
-курси цільового призначення «Підприємець-початківець»;
-підвищення кваліфікації на замовлення роботодавця «тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «дотримання безпечного ведення робіт під час одержання продукції рослинництва», «дотримання безпечного ведення робіт при виробництві цукру», «безпека праці при проведенні сільськогосподарських робіт»;
-стажування за професіями «кухар», «продавець непродовольчих товарів», «слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «технік зубний», «кравець», «єгер».

Зазначають, що після проходження професійного навчання 89 осіб отримали роботу. Така ж кількість взяла участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Станом на 29 листопада року в базі вакансій служби зайнятості області зареєстрували 109 позицій, на які можуть бути працевлаштовані особи з інвалідністю.

Актуальними на ринку праці є такі професії та спеціальності: водій автотранспортних засобів, касир-операціоніст, комірник, менеджер (управитель), оператор заправних станцій, продавець продовольчих товарів, касир торговельного залу, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар-сантехнік, фармацевт, сестра медична, перекладач та інші.

Впродовж 10 місяців 2021 року 1852 зареєстрованих безробітних осіб з інвалідністю отримали профорієнтаційні послуги. Вони отримували спрямування на семінари, ярмарки вакансій та професій, навчались техніці пошуку роботи і презентації своїх професійних можливостей роботодавцям.

Служба зайнятості на Волині працевлаштувала майже 400 осіб з інвалідністю: успішні історії
Служба зайнятості на Волині працевлаштувала майже 400 осіб з інвалідністю: успішні історії
Служба зайнятості на Волині працевлаштувала майже 400 осіб з інвалідністю: успішні історії
Служба зайнятості на Волині працевлаштувала майже 400 осіб з інвалідністю: успішні історії
Служба зайнятості на Волині працевлаштувала майже 400 осіб з інвалідністю: успішні історії



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Теги: центр зайнятості, Волинь, працевлаштування, особи з інвалідністю
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