На волинській митниці викрили двох пасажирів, які хотіли незаконно перевезти двигуни до човнів

Двоє чоловіків у пункті пропуску «Ягодин», повертаючись на батьківщину з Польщі, прихопили з собою двигуни до човнів Yamaha та Mercuri Marine.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.На пропозицію заповнити декларації під час перетину кордону відповіли відмовою, ніби «нічого особливого не везуть». Згадані двигуни і справді були вживаними, переміщувались у багажному відсіку без ознак приховування. Однак, запчастина до Yamaha важила 99 кг, а коштувала 53 тисячі гривень. Двигун до іншого човна вартістю 58 тисяч гривень важив 105 кг. Відтак, щодо обох пасажирів складено протоколи про порушення митних правил.Порушення полягають у незаявленні за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товар, який підлягає обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.Обов’язковість декларування, у свою чергу, пов’язана із вимогою податкового законодавства. Воно встановлює ліміти на звільнення від оподаткування для товарів, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі через автомобільні пункти пропуску. Сумарна фактурна вартість цього товару не повинна перевищувати еквіваленту 500 Євро, а його вага – не більше 50 кг.Протоколи скеровані до суду, який і прийматиме остаточні рішення щодо відповідальності громадян. Санкція статті 742 Митного Кодексу передбачає за такі дії штраф і конфіскацію предмета правопорушення.