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На волинській митниці викрили двох пасажирів, які хотіли незаконно перевезти двигуни до човнів

На волинській митниці викрили двох пасажирів, які хотіли незаконно перевезти двигуни до човнів
Двоє чоловіків у пункті пропуску «Ягодин», повертаючись на батьківщину з Польщі, прихопили з собою двигуни до човнів Yamaha та Mercuri Marine.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.

На пропозицію заповнити декларації під час перетину кордону відповіли відмовою, ніби «нічого особливого не везуть». Згадані двигуни і справді були вживаними, переміщувались у багажному відсіку без ознак приховування. Однак, запчастина до Yamaha важила 99 кг, а коштувала 53 тисячі гривень. Двигун до іншого човна вартістю 58 тисяч гривень важив 105 кг. Відтак, щодо обох пасажирів складено протоколи про порушення митних правил.

Порушення полягають у незаявленні за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товар, який підлягає обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.
На волинській митниці викрили двох пасажирів, які хотіли незаконно перевезти двигуни до човнів

Обов’язковість декларування, у свою чергу, пов’язана із вимогою податкового законодавства. Воно встановлює ліміти на звільнення від оподаткування для товарів, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі через автомобільні пункти пропуску. Сумарна фактурна вартість цього товару не повинна перевищувати еквіваленту 500 Євро, а його вага – не більше 50 кг.

Протоколи скеровані до суду, який і прийматиме остаточні рішення щодо відповідальності громадян. Санкція статті 742 Митного Кодексу передбачає за такі дії штраф і конфіскацію предмета правопорушення.

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Теги: Волинь, митниця, правопорушення, пасажири
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