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У Луцьку відкрили кімнату-музей, присвячену історії євреїв. ФОТО

У Луцьку відкрили кімнату-музей, присвячену історії євреїв. ФОТО
У Луцьку відкрили кімнату-музей “Історія нашого дворика”, яка присвячена історії євреїв міста.

Про це розповів Суспільному керівник Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму Сергій Швардовський.

Музей відкрили до Днів єврейської культури, які відзначаються на честь свята Хануки.
У Луцьку відкрили кімнату-музей, присвячену історії євреїв. ФОТО

З його слів, на збір експонатів та відкриття музею пішло кілька років.

"Експонати знаходили на місці колишніх єврейських поселень. Багато сімейних реліквій приносили члени громади", – розповів керівник громади.

У музеї представлені старі книги, сувої Тори, атрибути до різних релігійних свят, фотографії. Як розповів С, одним з найцінніших експонатів у музеї є мантія сувою Тори, якій вже понад 120 років.

"Особисто для мене є цінною ханукія, яка датується 18 століттям. Вона була знайдена у місцевості, де колись було містечко Трохимброд. Ми купили її в копачів і відреставрували", – розповів Сергій Швардовський.
У Луцьку відкрили кімнату-музей, присвячену історії євреїв. ФОТО

Кімнату-музей “Історія нашого дворика” відкрили за кошти єврейської громади.

Зі слів виконавчого директора єврейської громади Сергія Швардовського, відвідати музей можна за попереднім записом.
У Луцьку відкрили кімнату-музей, присвячену історії євреїв. ФОТО

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Теги: кімната-музей, євреї, Луцьк
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