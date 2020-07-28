У Луцьку відкрили кімнату-музей, присвячену історії євреїв. ФОТО





Про це розповів Сергій Швардовський.



Музей відкрили до Днів єврейської культури, які відзначаються на честь свята Хануки.



З його слів, на збір експонатів та відкриття музею пішло кілька років.



"Експонати знаходили на місці колишніх єврейських поселень. Багато сімейних реліквій приносили члени громади", – розповів керівник громади.



У музеї представлені старі книги, сувої Тори, атрибути до різних релігійних свят, фотографії. Як розповів С, одним з найцінніших експонатів у музеї є мантія сувою Тори, якій вже понад 120 років.



"Особисто для мене є цінною ханукія, яка датується 18 століттям. Вона була знайдена у місцевості, де колись було містечко Трохимброд. Ми купили її в копачів і відреставрували", – розповів Сергій Швардовський.



Кімнату-музей “Історія нашого дворика” відкрили за кошти єврейської громади.



Зі слів виконавчого директора єврейської громади Сергія Швардовського, відвідати музей можна за попереднім записом.



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