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У місті на Волині хочуть перенести автостанцію

У місті на Волині хочуть перенести автостанцію
У межах внесення змін до генерального плану міста у Володимирі-Волинському хочуть перенести автостанцію із вулиці Данила Галицького, 14 в районі залізничного вокзалу та побудувати дві об’їзні дороги.

Про це під час брифінгу 30 листопада повідомив голова Володимир-Волинського ТГ Ігор Пальонка, пише ІА Волинські новини.

З його слів, під час сесії Володимир-Волинської міської ради, яка відбулася 26 листопада, депутати активно дискутували щодо внесення змін до генерального плану міста.

Зокрема, під час сесії визначили, що згідно із новим генпланом більш доцільно розташувати автостанцію біля залізничного вокзалу.

«Сьогодні ми не змінюємо генплан, а лишаємо так, як було. Але даний генплан будемо в подальшому обговорювати з мешканцями громади. Якщо вони категорично проти, то будемо їх слухати», – зазначив очільник громади.

Заразом він зазначив, що у межах змін до генерального плану шукають ділянки, які можна використати під забудову для учасників бойових дій.

«Уже є варіанти передбачення деяких масивів для забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками», – зауважив посадовець.

Окрім цього, він наголосив, що у новому генплані лишають й будівництво двох об’їзних автошляхів – з кінця вулиці Зимнівської у бік Луцької і з шистівськовської об’їзної до села Федорівка.

«Ці об’їзні вже нанесли на генплан. Сьогодні у міністерстві ми проводимо перемовини щодо виділення коштів на проектну документацію по даних дорогах», – розповів Ігор Пальонка.

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Теги: автостанція, Володимир
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