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На Волині затримали жінку, яка торгувала наркотиками. ФОТО

На Волині затримали жінку, яка торгувала наркотиками. ФОТО
У Нововолинську поліцейські викрили наркозбувачку, яка передавала наркотики контактним шляхом – «з рук в руки».

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Правоохоронці встановили, що фігурантка промишляла на території Нововолинська. Аби задокументувати протиправні дії, провели три оперативні закупки.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання наркозловмисниці вилучили близько сорока таблеток наркотичного засобу «Субутекс», 10 флаконів з сильнодіючим лікарським засобом, обіг якого обмежений, кошти, здобуті протиправним шляхом, та мобільний телефон.

Усе це для проведення експертиз направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 10 тисяч гривень.

Наркозловмисницю затримали в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України. Її дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Зазначають, що згідно з санкцією статті, жінці загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
На Волині затримали жінку, яка торгувала наркотиками. ФОТО
На Волині затримали жінку, яка торгувала наркотиками. ФОТО
На Волині затримали жінку, яка торгувала наркотиками. ФОТО
На Волині затримали жінку, яка торгувала наркотиками. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, жінка, наркотики
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